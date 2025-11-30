Logo
Large banner

Објављен видео: Аца Лукас и Насер Орић уживају док Шериф Коњевић пјева

Извор:

АТВ

30.11.2025

18:16

Коментари:

0
Објављен видео: Аца Лукас и Насер Орић уживају док Шериф Коњевић пјева
Фото: screenshot / X

Фотографија Насера Орића и Аце Лукаса, која се појавила на друштвеним мрежама, изазвала је буру коментара и бројних реакција.

На мрежама се појавио и видео са забаве на којој су били популарни пјевач и бивши командант муслиманских снага у Сребреници, оптужен за бројне злочине над Србима.

Милорад Додик

Друштво

Огласио се Додик о слици Аце Лукаса и Насера Орића: "Дубоко нас је повриједио"

Како се може видјети на снимку, Шериф Коњевић пјева, док Лукас и Орић сједе један до другог.

Пјевач је за Курир рекао да се то вече фотографисао са великим бројем људи и да се не сјећа свакога појединачно.

Аца Лукас Насер Орић

Сцена

Усијале се мреже: Огласио се Аца Лукас због слике са Насером Орићем

- За столом су се смијењивали људи. Заиста не знам ко је господин, јер се те ноћи са мном сликало много људи. Свима сам изашао у сусрет, као и до сада, и увијек ћу људима пружити задовољство да имају успомену са мном - поручио је пјевач.

Аца Лукас Насер Орић

Сцена

Мреже "горе": Аца Лукас на вечери са Насером Орићем

Подијели:

Тагови:

Аца Лукас

Naser Orić

Šerif Konjević

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Стевандић о слици Лукаса и Орића: "Из нашег друштва се исписао онај..."

Друштво

Стевандић о слици Лукаса и Орића: "Из нашег друштва се исписао онај..."

40 мин

4
Ево до када је отворен конкурс за студентске стипендије у Бањалуци

Бања Лука

Ево до када је отворен конкурс за студентске стипендије у Бањалуци

1 ч

0
У удесу код Приједора повријеђени мушкарац и жена из Лакташа

Хроника

У удесу код Приједора повријеђени мушкарац и жена из Лакташа

1 ч

0
Сензација у Мостару: Посушје савладало Зрињски, Борац остаје на челу табеле

Фудбал

Сензација у Мостару: Посушје савладало Зрињски, Борац остаје на челу табеле

1 ч

0

Више из рубрике

Усијале се мреже: Огласио се Аца Лукас због слике са Насером Орићем

Сцена

Усијале се мреже: Огласио се Аца Лукас због слике са Насером Орићем

3 ч

2
Мреже "горе": Аца Лукас на вечери са Насером Орићем

Сцена

Мреже "горе": Аца Лукас на вечери са Насером Орићем

3 ч

2
"Још једна салмонела Сасекс катастрофа" Меган Маркл згрозила нехигијеном

Сцена

"Још једна салмонела Сасекс катастрофа" Меган Маркл згрозила нехигијеном

7 ч

0
Зорица Брунцлик поново наустила емисију због њега

Сцена

Зорица Брунцлик поново наустила емисију због њега

9 ч

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

18

42

Отказан концерт Аце Лукаса на Јахорини!

18

24

Одрон на путу Тузла-Сарајево: Саобраћај потпуно обустављен

18

16

Објављен видео: Аца Лукас и Насер Орић уживају док Шериф Коњевић пјева

18

03

Стевандић о слици Лукаса и Орића: "Из нашег друштва се исписао онај..."

17

50

Огласио се Додик о слици Аце Лукаса и Насера Орића: "Дубоко нас је повриједио"

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner