Објављен видео: Аца Лукас и Насер Орић уживају док Шериф Коњевић пјева

Фотографија Насера Орића и Аце Лукаса, која се појавила на друштвеним мрежама, изазвала је буру коментара и бројних реакција.
На мрежама се појавио и видео са забаве на којој су били популарни пјевач и бивши командант муслиманских снага у Сребреници, оптужен за бројне злочине над Србима.
Како се може видјети на снимку, Шериф Коњевић пјева, док Лукас и Орић сједе један до другог.
Koji ne vjeruju u onu fotografiju Lukasa i Nasera evo i video.— Krofi (@undfikro) November 30, 2025
Šerif pjeva, Lukas donosi Zikr a Naser cigaru kadi pored Lukasa pic.twitter.com/rcuRaBxdSM
Пјевач је за Курир рекао да се то вече фотографисао са великим бројем људи и да се не сјећа свакога појединачно.
- За столом су се смијењивали људи. Заиста не знам ко је господин, јер се те ноћи са мном сликало много људи. Свима сам изашао у сусрет, као и до сада, и увијек ћу људима пружити задовољство да имају успомену са мном - поручио је пјевач.
