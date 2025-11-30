"Још једна салмонела Сасекс катастрофа" Меган Маркл згрозила нехигијеном

Извор:
Глумица и одбјегла чланица британске краљевске породице, Меган Маркл, објавила је видео на Инстаграму у ком припрема ћурку за празник.
Американци су обиљежавањем Дана захвалности ушли у период празника. Свој допринос слављеничком расположењу дала је и Меган Маркл. Међутим, као и готово све везано што је за њу, гледаоци су уочили грешке којима је могла, како тврде, да угрози здравље гостију.
Глумица и одбегла чланица британске краљевске породице објавила је видео на Инстаграму у ком припрема ћурку за празник. У снимку глумица мијеша зачине у чинији, а затим смјесу утрљава у сирово месо како би га припремила за печење.
Иако се чини да је опрала руке након што је утрљала зачине, оштрооки пратиоци примјетили су да је током рада са сировим месом носила сав свој накит, од прстења до наруквица, што је изазвало забринутост због хигијенских пропуста.
Овај пропуст није промакао корисницима X-а.
"Не познајем никога ко носи прстење и наруквице док рукује храном, поготово ћурком. Загарантовано ширење бактерија", "Обожавам бљештаво вјереничко прстење исто као и сви други, али не током кувања!", "Мојој мајци су морали да исјеку вјенчани и прстен за годишњицу с прста због инфекције. Љекари су рекли да је довољан један мали рез. Увијек скидам накит прије него уђем у кухињу", "Ко жели да вам се свашта залијепи за прстен?", "Људи не схватају да накит задржава бактерије и да тиме само призивате проблеме", "Одвратно, а то су основна правила руковања храном. Доказ да нема појма шта ради", "Накит, наруквице и прстење док дира сирово месо?", "А онда без прања руку узме млин за бибер. Још једна 'салмонела Сасекс' катастрофа", писали су корисници друштвених мрежа.
Према Центру за контролу и превенцију болести, сирова ћурка и њени сокови могу да контаминирају све што дотакну, а портал Стате Фоод Сафетy наводи неколико разлога зашто накит никада не би требало да буде на рукама током припреме хране. Наиме, прстење и наруквице скупља бактерије и патогене, тешко је правилно их санирати, а могу и да ометају правилно прање руку. Чак и ако се накит скине прије прања руку, постоји ризик од поновне контаминације при поновом стављању.
Ово долази осам и по мјесеци откако су људи у емисији "With Love, Meghan" уочили да је ставила пилеће батаке директно на плочу фрижидера у кући гдје је снимала. Касније се оправдало како је месо прије било термички обрађено, али ово није први пут да се расправља о њеним кулинарским способностима.
