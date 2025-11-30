Шок у Елити, њено име нико није очекивао на списку номинованих

Извор:
Информер
30.11.2025
08:55

За опстанак у "Елити 9" ове недјеље бориће се Асмин Дурџић, Миљана Кулић и Јован Јовичић Јомпаз. Синоћ су на имању у Шимановцима одржане још једне номинације, а укућани су бирали између Анели Ахмић и Асмина Дурџића, који су се током боравка у изолацији поново зближили.
Одлуком већине одлучено је да ће се за опстанак у "Елити 9" борити Асмин Дурџић.
- Ја и напољу немам много другова, овде се дружим само са онима са којима сам у буџету, ово остало ме стварно не занима. Мене ради када се сам свађам са 150 људи, мене много људи смара - рекао је Асмин.
Након тога, водитељка Ивана Шопић је саопштила да је од стране "Одабраних" номинована Миљана Кулић.
Два пута сам отишла да перем веш, тако да немам проблем са изолацијом. Са овим гмазом нећу ријеч проговорити. Ово је урадио неко ко је најљубоморнији на мене, а то је Анђело Ранковић, па је наговорио ове глупандере да то ураде - рекла је Миљана.
Ивана је, потом, открила ко је добио најмање гласова публике.
- Угрожени су: Јован Јовичић, Ива Ступар, Миладин Срданов, Сунчица Бајић, Јована Митић и Сандра Тодић. Ива, можеш да сједнеш. Јована, твоја подршка није оманула, можеш да сједнеш. Сандра, можеш и ти да сједнеш. Сунчице, можеш да сједнеш! У изолацију иде Јомпаз јер је изгубио компас - рекла је Ивана.
