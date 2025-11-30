Стевандић о слици Лукаса и Орића: "Из нашег друштва се исписао онај..."

Извор:
Предсједник Народне скупштине Републике Српске Ненад Стевандић рекао је да се из друштва у Српској исписао онај ко одабере Насера Орића за своје друштво.
- Част свакоме, али ко у Републици Српској одабере Насера Орића за своје друштво из нашег се друштва исписао. Оправдања су сувишна - навео је Стевандић на Иксу.
Тренутно на програму