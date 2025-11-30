Logo
Стевандић о слици Лукаса и Орића: "Из нашег друштва се исписао онај..."

АТВ

30.11.2025

Стевандић о слици Лукаса и Орића: "Из нашег друштва се исписао онај..."
Предсједник Народне скупштине Републике Српске Ненад Стевандић рекао је да се из друштва у Српској исписао онај ко одабере Насера Орића за своје друштво.

Милорад Додик

Друштво

Огласио се Додик о слици Аце Лукаса и Насера Орића: "Дубоко нас је повриједио"

- Част свакоме, али ко у Републици Српској одабере Насера Орића за своје друштво из нашег се друштва исписао. Оправдања су сувишна - навео је Стевандић на Иксу.

Аца Лукас Насер Орић

Сцена

Усијале се мреже: Огласио се Аца Лукас због слике са Насером Орићем

Ненад Стевандић

Аца Лукас

Naser Orić

