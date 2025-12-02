Возите опрезно! Магла на дионицама уз ријеке, и на дијеловима гдје су учестали одрони

Магла јутрос смањује видљивост на појединим дионицама на 50 до 100 метара.

Посебно издвајамо дионице уз ријеке Саву, Лашву, Врбас и Спречу, као и дионице: Лепеница-Тарчин (А-1), Коњиц-Јабланица, Гламоч-Млиниште и Прозор-Горњи Вакуф/Ускопље. На дионицама са маглом и коловоз је мјестимично влажан.

Због учесталих одрона посебан опрез савјетујемо на дионицама: Турбе-Бањалука, Јајце-Црна Ријека-Мркоњић Град, Житомислићи-Дољани, Сарајево-Фоча-Шћепан Поље и Вишеград-Устипрача-Рогатица.

Због радова на замјени расвјетних тијела за саобраћај затворена цијев у тунелу Игман, на дионици аутоцесте А-1 Сарајево запад-Лепеница. Саобраћа се двосмјерно супротном страном аутоцесте, уз постављену саобраћајну сигнализацију.

На дионици аутоцесте А-1 Подлугови-Сарајево сјевер, због изградње букобрана на мјесту радова саобраћа се претицајном траком.

У току је санација клизишта у мјесту Сијерачке стијене на магистралној цести Добро Поље-Миљевина, гдје у времену од 08 до 17 сати долази до обустава у трајању до 45 минута.

Радови су актуелни на магистралним цестама: Семизовац-Олово, Јајце-Црна Ријека, Билећа-Требиње (на локалитету Жудојевићи) и Гацко-Фоча (у Саставцима), као и на улазу у Неум.

Према информацијама фирме која одржава дионицу магистралне цесте Јабланица-Блидиње, путничка возила до 3,5 т саобраћају отежано, на властиту одговорност. За возила преко 3,5 т саобраћај је и даље обустављен.

На граничним прелазима путничка возила не чекају дуже од 10 до 30 минута.

Због регистрације путника по новом систему изласка и уласка у земље Европске уније (ЕЕС, Ентрy/Еxит Сyстем), могућа су дужа задржавања на граничним прелазима.

Гранични прелаз Брчко отворен је за путничка возила до 3,5 тоне. Забрањен је саобраћај за возила преко 5 тона највеће дозвољене масе на граничном прелазу Каракај (код Зворника).

Теретна возила преко 5 т преусмјеравају се на граничне прелазе Братунац или Рача, док аутобуси могу користити ГП Шепак.

Теретна возила могу саобраћати на ГП Шепак од 09 до 13 сати и од 22 до 06 сати (викендом могу прелазити у термину од 22 до 06 сати), преноси Аваз.