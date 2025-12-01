Упозорење за возаче! Опрезно у саобраћају, магла у котлинама и вишим предјелима

Извор:
На већини путева у Републици Српској и ФБиХ саобраћа се несметано, а јутарња магла смањује видљивост у вишим предјелима и у котлинама, саопштено је из Ауто-мото савеза Републике Српске.
Учестали су одрони на дионицама које пролазе кроз усјеке, па се возачи упозоравају да возе опрезно и да на пут не крећу без зимске опреме.
У току је санација магистралног пута од Брчког до Брезова Поља. Саобраћај се одвија успорено са привременим прекидима у трајању од 10 минута.
На магистралном путу Добро Поље-Миљевина у току је постављање расвјете у тунелу Сијерачке стијене због чега је измијењен режим саобраћаја у тунелу.
Саобраћај је обустављен на магистралном путу Србац-Дервента због постављања завршног слоја асфалта. Возила се преусмјеравају на путни правац Србац-Прњавор-Дервента, осим возила хитне помоћи, ватрогасних и возила локалног становништва.
На путу Билећа-Требиње на локалитету Жудојевићи врши се санација косине усјека, те се саобраћа једном траком у дужини 300 метара уз могуће обуставе до 15 минута.
Радови се изводе и на дионици Козарска Дубица-Приједор, те у тунелима Хамшил, Пасјаци, Соколача, Цера три, Строгоник, Грабовица и Оштри врх на дионици магистралног пута Бродар-Вишеград, у тунелу Трговишта на магистралном путу Бродар-граница Република Српска/Србија /Рудо један/ и у тунелу Котва два на дионици магистралног пута Међеђа-Бродар.
Због уређења раздјелог појаса за период 2025. и 2026. године, измијењен је режим саобраћаја на ауто-путу Бањалука-Градишка и Бањалука-Добој.
Повремена обустава саобраћаја актуелна је на на магистралном путу Брчко-Бијељина, због санације коловоза, док се на мосту на граничном прелазу Рача саобраћа једном траком.
На магистралном путу Доња Буковица-Вршани и Вршани-Бијељина измијењен је режим саобраћаја због санације пута. Саобраћај се одвија наизмјенично, једном саобраћајном траком уз привремено постављену сигнализацију.
На дионицама магистралних путева Приједор-Козарац-Ламовита, Црквина-Модрича и Руданка-Добој измијењен је режим у одвијању саобраћаја због укључивања и искључивања механизације која је ангажована на изградњи ауто-путева.
Због реконструкције дионице магистралног пута Брод на Дрини /Фоча/-Хум /Шћепан Поље/, измијењен је режим саобраћаја.
Деминирања су акутелна у каменолому Хан Дервента на магистралном путу дионица Лапишница-Љубогошта у мјесту Доња Љубогошта, затим у Рогоушићима на магистралном путу Подроманија-Сумбуловац-Доња Љубогошта, те на магистралном путу Устипрача-Ново Горажде. На свим путним правцима могуће су привремене обуставе саобраћаја.
У ФБиХ због замјене расвјетних тијела за саобраћај је затворена цијев у тунелу Игман, на дионици аутопута Сарајево запад – Лепеница. Саобраћа се двосмјерно супротном страном ауто-пута уз постављену саобраћајну сигнализацију.
На дионици магистралног пута Јабланица-Блидиње, због одрона, путничка возила до три и по тоне саобраћају отежано, на властиту одговорност, а за возила веће носивости и даље је на снази обустава.
Радови су актуелни на магистралним путевима Семизовац-Олово, Јајце-Црна Ријека, као и на улазу у Неум.
На граничним прелазима у БиХ задржавања јутрос нису дужа од 30 минута.
Гранични прелаз Брчко отворен је за путничка возила носивости до три и по тоне.
На граничном прелазу Каракај код Зворника забрањен је саобраћај за возила носивости веће од пет тона и она се преусмјеравају на нови мост "Братољуб" у Братунцу и на гранични прелаз Рача.
Шлепери и теретна возила могу саобраћати преко граничног прелаза Шепак од 9.00 до 13.00 и од 22.00 до 6.00 часова. Викендом могу прелазити само у ноћном термину.
