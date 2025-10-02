Путин открио стање на фронту: Руски борци су већ у центру!

Извор:
РТ Балкан
02.10.2025
19:47
Коментари:0
Против Русије ратују све чланице НАТО-а, али руска војска на свим правцима самоувјерено иде напред, изјавио је предсједник Руске Федерације Владимир Путин на пленарном засједању Међународног дискусионог клуба "Валдај", које се одржава у Сочију.
"Са нама ратује много држава. Све државе чланице НАТО-а са нама ратују, ни сами то не крију. Притом, нажалост, постоје инструктори из западних земаља, они учествују у борбеним дејствима", нагласио је руски лидер. Како подсјећа, посебан центар у Европи је створен да прати све што раде Оружане снаге Украјине – учи их, даје им обавјештајне податке, доставља оружје и слично.
"Такав изазов је за нас, наравно, озбиљан. Али, руска војска, руска држава и одбрамбена индустрија су се брзо адаптирале том изазову. Без сваког преувеличавања, мислим да је руска војска данас борбено најспремнија", подвукао је Путин.
Ово се, како наводи, односи и на техничке способности и на умијеће да их примјене. На питање како оцјењује стање на фронту, Путин је истакао да на свим правцима руска војска самоувјерено иде напред. На сјеверу се напредује у Вовчанску и Јунаковки, гдје се успоставља зона безбједности.
"Све иде по плану", рекао је предсједник.
Двије трећине Купјанска су ослобођене, руски борци су већ у центру, под контролом је и Кировск, док је војска ушла у Константиновку, Северск и Красноармејск.
Путин није хтио да улази у додатне детаље како не би обавијестио непријатеља, како је рекао, пошто су Оружане снаге Украјине "у расулу". Ако је ово "тигар од папира", шта је онда НАТО, упитао је Путин.
Украјинске оружане снаге губе 11.000 војника мјесечно, напоменуо је руски предсједник, а од јануара до августа је дезертирало 150.000. Истовремено, на руској страни се боре добровољци, без икаквих масовних мобилизација.
Зато је поручио украјинском руководству да "размисли како да се договара".
"Елите у украјинским оружаним снагама се не боре, већ само шаљу своје грађане у сигурну смрт, због тога има толико дезертера", рекао је Путин.
Осим тога, због технолошког напретка, не-војне методе рјешавања војних питања сада добијају нови значај, навео је руски предсједник. То укључује економски притисак и утицај на свијест становништва.
У војној сфери, најважнији развој технологије су дронови, како у ваздуху, тако и на копну и у води. Управо развој беспилотних летјелица мијења борбену тактику, а тенкови се користе на потпуно другачији начин. Системи противмјера и извиђања се такође развијају, додао је Путин.
"Све се мијења осим једне ствари: храброст, одважност и херојство руског војника", закључио је предсједник.
Најновије
Најчитаније
21
23
21
19
21
14
21
08
21
04
Тренутно на програму