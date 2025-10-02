Logo

Путин захвалио Србији на залагању за мирно рјешавање сукоба у Украјини

СРНА

02.10.2025

18:51

Руски предсједник Владимир Путин
Русија је захвална свим државама свјетске већине које су се искрено заложиле за мирно рјешење сукоба у Украјини, рекао је Путин на форуму "Валдај" у Сочију.

Осим земаља БРИКС-а, ШОС-а и Сјеверне Кореје, Путин је поменуо и Србију, Мађарску, и Словачку у Европи, као и партнере из арапског свијета.

"Нажалост, нисмо успјели да постигнемо прекид непријатељстава. Одговорност за то је превасходно на ЕУ која подстиче сукоб", додао је руски предсједник.

