Путин захвалио Србији на залагању за мирно рјешавање сукоба у Украјини

Извор:
СРНА
02.10.2025
18:51
Коментари:0
Русија је захвална свим државама свјетске већине које су се искрено заложиле за мирно рјешење сукоба у Украјини, рекао је Путин на форуму "Валдај" у Сочију.
Осим земаља БРИКС-а, ШОС-а и Сјеверне Кореје, Путин је поменуо и Србију, Мађарску, и Словачку у Европи, као и партнере из арапског свијета.
Свијет
Путин: Желимо потпуну обнову односа са Америком
"Нажалост, нисмо успјели да постигнемо прекид непријатељстава. Одговорност за то је превасходно на ЕУ која подстиче сукоб", додао је руски предсједник.
