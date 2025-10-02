Кремљ: Предсједавање у СБ УН искористићемо да укажемо на значај Дејтонског споразума

02.10.2025
17:37
Коментари:0
Русија ће искористити своје предсједавање Савјетом безбједности УН да би покренула питања повратка Дејтонском споразуму о БиХ, рекао је портпарол Кремља Дмитриј Песков.
''Сматрамо да је ситуација, као и до сада, веома напета, ситуација у Републици Српској је веома напета... Потребно је вратити се духу и слову Дејтонског споразума и Русија ће искористити своје предсједавање да би се то осигурало'', рекао је Песков новинарима.
Сједница СБ УН о БиХ заказана је за 31. октобар, преноси sputniknews.
