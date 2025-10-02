Откривен други случај афричке куге свиња у Зворнику

Извор:
СРНА
02.10.2025
17:27
У насељу Економија код Зворника потврђен је други случај афричке куге свиња у домаћинству које је држало двије свиње, саопштено је из Градске управе.
Одмах након сумње на присуство овог вируса, власници су обавијестили надлежне службе, које су узеле узорке и послале их у Ветеринарски институт "Доктор Васо Бутозан", а овај институт је потврдио да је ријеч о афричкој куги свиња.
Правовремено су предузете све прописане мјере, а надлежне институције наставиће да прате ситуацију на терену како би се спријечило ширење болести и појава нових жаришта.
У зараженом подручју надлежни ветеринар надзире сва имања и обавља клинички преглед свиња, те контролу њихових идентификационих ознака.
Друштво
Појачана контрола промета свиња у циљу спрјечавања ширења болести
У саопштењу се истиче да је забрањено премјештање и превоз свиња јавним или приватним путевима, као и улазак и излаз других домаћих животиња на имање или са њега без одобрења ветеринарског инспектора.
Свака особа која улази на имање или излази са имања у зараженом подручју дужна је да примјењује биосигурносне мјере, јер је људски фактор главни узрок ширења вируса афричке куге свиња, напомиње се у саопштењу.
Друштво
Афричка куга свиња регистрована у још једном мјесту у Српској
У домаћинству у зворничком насељу Каракај прије неколико дана откривено је присуство свињске куге код двије свиње, које су према прописима уклоњене.
Афричка куга свиња је вирусна заразна болест домаћих и дивљих свиња која се манифестује у облику хеморагичне грознице. Болест није опасна за људе и друге животиње, већ искључиво за свиње.
Свијет
Регион
Република Српска
Свијет
