Снијег у близини популарних грчких љетовалишта, туристи изненађени

Док су олује са кишом у четвртак захватиле многе дијелове Грчке, планина Олимп на сјеверу доживјела је прве пахуље снијега у раним јутарњим сатима.
Многи туристи још увијек љетују у подножју Олимпа, а снијег на планини је појава коју сигурно нису очекивали у ово доба године.
Иако су падавине добродошле у веома сушној години која је тешко погодила резерве воде, јесења промјена времена изазвала је проблеме у неким дијеловима земље, посебно на западу, гдје је становништву савјетовано да буде опрезно док олује трају.
Олујама су погођена и јонска острва, Епир, западна Македонија, западна Средња Грчка и западни и јужни Пелопонез. Повремене олује предвиђају се и у Тесалији, централној и источној Средњој Грчкој – укључујући и атинско подручје током већег дијела дана – као и у остатку Пелопонеза, западном Криту, Евији и Спорадима до касно увече.
Национална метеоролошка служба (ЕМY) ажурирала је свој хитни билтен у четвртак у подне, прогнозирајући јаке кише, олује са грмљавином и локалне градоносне непогоде све до петка. Како се наводи, очекује се да ће олујни систем погодити већи дио земље.
У петак се јаке олује очекују на Додеканезу од раног јутра до касног поподнева, у источној Македонији, Тракији и источним Егејским острвима до поднева, а у централној Македонији и сјеверним Киклади током јутарњих сати.
Метеоролози упозоравају да ће најопасније временске прилике бити у централној Македонији од четвртка поподне до раног петка, у источној Македонији, Тракији и источним Егејским острвима до петка у подне, као и на Додеканезу од раног јутра до петка поподне.
Власти апелују на становнике погођених подручја да предузму мјере опреза због могућих поплава, града и јаког вјетра, пише екатхимерини.гр.
Туристи разочарани
Посљедњих година све више туриста љетује у септембру, али и у октобру. Многи од њих нису очекивали овакве временске услове почетком октобра.
Испод видео снимка завејаног Олимпа који је подијелила и страница Грчка инфо, туристи су писали: "Тешко да има пливања већ два дана. Још увијек смо у Сартију, велики су таласи и 19 степени",
