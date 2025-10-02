Logo

Ево какво нас вријеме очекује сутра

02.10.2025

14:52

Ево какво нас вријеме очекује сутра
Фото: Ahmed/Pexels

У Републици Српској и ФБиХ сутра ће, након веома хладног јутра, бити умјерено до претежно облачно са кишом и снијегом на планинама, док се у другом дијелу дана очекује разведравање.

Ујутру ће на сјеверозападу бити ведро и хладно, уз мраз и повремено са падавинама. Падаће углавном киша, а на истоку на планинама снијег, саопштено је из Републичког хидрометеоролошког завода.

Јутарња температура ваздуха износиће од минус три на западу до шест на истоку, на југу око 10 степени Целзијусових.

Током дана биће хладно и вјетровито. Јак сјеверни вјетар додатно ће појачавати осећај хладноће.

Дуваће умјерен до јак сјеверни вјетар, а у Херцеговини јака и олујна бура.

Мало топлије и сунчаније биће на сјеверозападу.

Падавине ће крајем дана престати у већини пред‌јела, осим на крајњем истоку.

Највиша дневна температура биће од само шест степени на истоку до 15 на сјеверу, у вишим пред‌јелима од један степен Целзијусов.

У Републици Српској и ФБиХ данас преовладава облачно вријеме, понегд‌је је регистрована слаба киша, а на планинама и слаб снијег, подаци су Федералног хидрометеоролошког завода.

Температура у 14.00 часова: Бјелашница минус пет степени, Хан Пијесак и Чемерно један, Калиновик и Соколац два, Кнежево четири, Гацко, Дринић, Мркоњић Град, Сребреница, Ливно и Сарајево шест, Рудо, Бугојно и Дрвар седам, Јајце осам, Вишеград, Фоча, Шипово осам, Рибник и Зеница девет, Зворник, Бихаћ и Тузла 10, Сански Мост 11, Бијељина, Билећа, Добој, Нови Град и Приједор 12, Бањалука и Србац 13, те Требиње и Мостар 14 степени Целзијусових.

