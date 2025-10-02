Logo

Помоћ од 100 КМ за неке пензионере стиже сутра

Извор:

АТВ

02.10.2025

13:56

Коментари:

0
Помоћ од 100 КМ за неке пензионере стиже сутра
Фото: Централна банка

Уз исплату пензија у петак креће исплата помоћи пензионерима са минималном пензијом у Тузланском кантону.

Више од 38.000 пензионера у Тузланском кантону с најнижим примањима добиће и једнократну помоћ од 100 КМ.

За ту намјену Влада ТК издвојила је 3,8 милиона КМ.

Подршка пензионерима

Премијер ТК Ирфан Халилагић истакао је да се ова мјера реализује већ четврту годину заредом, те да ће се наставити и наредне године.

атв

Република Српска

Хакерским нападом покушали наштимати анкету АТВ-а и насмијали читаоце

"Кантонални ниво власти није надлежан за ову област, али смо се опредијелили да у континуитету помажемо ову категорију грађана. Ниједан други кантон не проводи сличну мјеру, што сматрамо важном подршком нашим пензионерима", нагласио је Халилагић.

Из Федералног завода ПИО/МИО потврдили су да право на помоћ имају сви пензионери с најнижом и сразмјерном пензијом који су примили августовску пензију 2025. године, осим оних којима је престало право на пензију или који су тренутно у радном односу.

Исплата септембарских пензија у ФБиХ почеће у петак, 3. октобра.

Бранка Бранковић

Република Српска

Познато када ће бити сахрањена Бранка Браковић

Редован термин исплате помјерен је због тога што 5. октобра, када се иначе врши исплата, ове године пада у недјељу, навели су раније из Федералног завода за пензионо и инвалидско осигурање (ФЗ МИО/ПИО).

Колико износе пензије

Најнижа пензија за септембар износи 599,28 КМ, загарантована 715,21 КМ, док највиша пензија износи 2.996,40 КМ. Просјечна пензија корисника самосталне пензије износи 760,03 КМ.

Просјечна пензија корисника самосталне пензије, а којих је на исплати за септембар 373.336, износи 760,98 КМ.

Пензију за септембар примиће укупно 461.857 корисника, а потребна средства за исплату износе око 314,5 милиона КМ.

Подијели:

Тагови:

pomoć

jednokratna pomoć

пензије

Пензионери

Тузлански кантон

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić

Србија

Вучић: Вјерујем у нову динамику у регионалној сарадњи

3 ч

0
Богдановић отворио душу након дебакла на Евробаскету

Кошарка

Богдановић отворио душу након дебакла на Евробаскету

3 ч

0
Fotografija prikazuje krupne kišne kapi i raskrsnicu u Banjaluci

Друштво

Упозорење за возаче: Коловози клизави, јак вјетар отежава вожњу

3 ч

0
Човић: Нисам ја смијенио Пешића

Кошарка

Човић: Нисам ја смијенио Пешића

3 ч

0

Више из рубрике

Fotografija prikazuje krupne kišne kapi i raskrsnicu u Banjaluci

Друштво

Упозорење за возаче: Коловози клизави, јак вјетар отежава вожњу

3 ч

0
У БиХ измјерено минус четири: Објављена прогноза до недјеље

Друштво

У БиХ измјерено минус четири: Објављена прогноза до недјеље

5 ч

0
Постоји ризик од повреда: БиХ под упозорењем

Друштво

Постоји ризик од повреда: БиХ под упозорењем

6 ч

0
Ево колико је туристичких ваучера издато од јуна

Друштво

Ево колико је туристичких ваучера издато од јуна

6 ч

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

16

39

Појавио се снимак пуцњаве у Београду! Група младића са шипкама излетјела из комбија

16

33

Додик: Ужаснут сам вијестима о нападу на Јевреје у Манчестеру

16

32

Прве слике са мјеста несреће гдје су погинуле двије жене: Ауто упало у провалију дубоку 70 метара

16

29

Сека Алексић открила гдје је имала први интимни однос са Вељком

16

20

Ово су сви парови другог кола Мастерса у Шангају

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner
Small banner