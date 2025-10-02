Помоћ од 100 КМ за неке пензионере стиже сутра

Извор:
Уз исплату пензија у петак креће исплата помоћи пензионерима са минималном пензијом у Тузланском кантону.
Више од 38.000 пензионера у Тузланском кантону с најнижим примањима добиће и једнократну помоћ од 100 КМ.
За ту намјену Влада ТК издвојила је 3,8 милиона КМ.
Премијер ТК Ирфан Халилагић истакао је да се ова мјера реализује већ четврту годину заредом, те да ће се наставити и наредне године.
"Кантонални ниво власти није надлежан за ову област, али смо се опредијелили да у континуитету помажемо ову категорију грађана. Ниједан други кантон не проводи сличну мјеру, што сматрамо важном подршком нашим пензионерима", нагласио је Халилагић.
Из Федералног завода ПИО/МИО потврдили су да право на помоћ имају сви пензионери с најнижом и сразмјерном пензијом који су примили августовску пензију 2025. године, осим оних којима је престало право на пензију или који су тренутно у радном односу.
Исплата септембарских пензија у ФБиХ почеће у петак, 3. октобра.
Редован термин исплате помјерен је због тога што 5. октобра, када се иначе врши исплата, ове године пада у недјељу, навели су раније из Федералног завода за пензионо и инвалидско осигурање (ФЗ МИО/ПИО).
Најнижа пензија за септембар износи 599,28 КМ, загарантована 715,21 КМ, док највиша пензија износи 2.996,40 КМ. Просјечна пензија корисника самосталне пензије износи 760,03 КМ.
Просјечна пензија корисника самосталне пензије, а којих је на исплати за септембар 373.336, износи 760,98 КМ.
Пензију за септембар примиће укупно 461.857 корисника, а потребна средства за исплату износе око 314,5 милиона КМ.
