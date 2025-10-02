Logo

Постоји ризик од повреда: БиХ под упозорењем

АТВ

02.10.2025

10:04

Постоји ризик од повреда: БиХ под упозорењем

Федерални хидрометеоролошки завод Босне и Херцеговине издао је наранџасто упозорење због појачаног вјетра.

Упозорење је издато за подручје Херцеговине и југозападне Босне.

Како су навели из ФХМЗ, вјетар се очекује крајем дана и у вечерњим сатима и сутра током дана.

Вјетар у Херцеговини и југозападној Босни дуваће између 40-80, а у осталим подручјима до 40 километара на сат.

"Будите спремни на сметње, структурална оштећења и ризик за повреде од крхотина које носи вјетар. Дјелујте у складу са савјетима које су дали овлаштени органи", препоруке су и мјере ФХМЗ БиХ.

невријеме

vjetar

Вријеме

meteoalarm

Упозорење

