И у Хрватској снијег на планинама, на Јадрану бура

02.10.2025
09:55
Коментари:0
На Завижану, на јужној страни врха Вучјак, пао је снијег, а према подацима Државног хидрометеоролошког завода температура је јутрос нешто прије осам сати била два степена испод нуле.
Сњежни прекривач је један центиметар. Снијег се данас очекује и на другим планинским врховима.
Кошарка
Шок: Алексу Аврамовића чека дуга пауза
У осталим дијеловима Хрватске за данас је најављена киша и облачно вријеме са сунчаним интервалима и вјетром, а на Јадрану јака и олујна бура која би подно Велебита могла да достигне орканске ударе.
Сцена
1 ч0
Свијет
1 ч0
Здравље
1 ч0
Србија
1 ч0
Регион
2 ч0
Регион
2 ч0
Регион
3 ч0
Регион
12 ч0
Најновије
Најчитаније
Тренутно на програму