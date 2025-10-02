Logo

И у Хрватској снијег на планинама, на Јадрану бура

02.10.2025

09:55

Невријеме бура море
Фото: Pexels

На Завижану, на јужној страни врха Вучјак, пао је снијег, а према подацима Државног хидрометеоролошког завода температура је јутрос нешто прије осам сати била два степена испод нуле.

Сњежни прекривач је један центиметар. Снијег се данас очекује и на другим планинским врховима.

алекса аврамовић

Кошарка

Шок: Алексу Аврамовића чека дуга пауза

У осталим дијеловима Хрватске за данас је најављена киша и облачно вријеме са сунчаним интервалима и вјетром, а на Јадрану јака и олујна бура која би подно Велебита могла да достигне орканске ударе.

