Трагедија у Словенији: Радника из БиХ затрпала земља, није му било спаса

Извор:

Агенције

02.10.2025

08:57

Фото: Pixabay

На градилишту у близини Нове Горице у Словенији јуче се догодила тешка несрећа у којој је погинуо 37-годишњи радник поријеклом из Бужима, пише "Дијаспораинфо".

Према доступним информацијама, несретни мушкарац се током извођења радова налазио у јарку дубоком око метар и по.

У једном тренутку дошло је до урушавања земље, усљед чега је радник остао затрпан.

Јана Тодоровић

Сцена

Јана се латила микрофона на слављу, бакшиш више није могла да држи у рукама

Његове колеге су одмах покушале пружити помоћ и започеле ископавање, а убрзо су на лице мјеста стигли и припадници хитне помоћи из Нове Горице заједно с љекаром.

Упркос брзој интервенцији и покушајима реанимације, живот радника, нажалост, није било могуће спасити.

Из Полицијске управе Нова Горица потврђено је да је истрага о овом трагичном догађају у току, док се незванично сазнаје да је живот изгубио Б.Ц (37) из Бужима.

