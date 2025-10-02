Трагедија у Словенији: Радника из БиХ затрпала земља, није му било спаса

Извор:
02.10.2025
На градилишту у близини Нове Горице у Словенији јуче се догодила тешка несрећа у којој је погинуо 37-годишњи радник поријеклом из Бужима, пише "Дијаспораинфо".
Према доступним информацијама, несретни мушкарац се током извођења радова налазио у јарку дубоком око метар и по.
У једном тренутку дошло је до урушавања земље, усљед чега је радник остао затрпан.
Његове колеге су одмах покушале пружити помоћ и започеле ископавање, а убрзо су на лице мјеста стигли и припадници хитне помоћи из Нове Горице заједно с љекаром.
Упркос брзој интервенцији и покушајима реанимације, живот радника, нажалост, није било могуће спасити.
Из Полицијске управе Нова Горица потврђено је да је истрага о овом трагичном догађају у току, док се незванично сазнаје да је живот изгубио Б.Ц (37) из Бужима.
