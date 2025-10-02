Вучић: Постараћемо се да Србија има уредно снабдијевање нафтом

Извор:
02.10.2025
Предсједник Србије Александар Вучић поручио је данас из Копенхагена да ће се држава постарати да обезбиједи уредно снабдијевање свим дериватима нафте да грађани пристојно, добро и нормално живе, и изразио уверење да ће Србија успети да сачува сва своја пријатељства и партнерске односе.
Вучић је у видео-објави на друштвеним мрежама навео да га брине ситуација око америчких санкција НИС-у, чија је примјена одложена до 8. октобра, и захвалио грађанима Србије на бризи коју показују због НИС-а.
''Оно што ме брине и то хоћу да поделим са вама, драги грађани Србије, јесте НИС и санкције НИС-у од 8. октобра, али оно што желим да вам кажем, то је, пре свега хвала, због бриге коју показујете, због рјешења која нудите, јер увијек, ма колико ми мислили да смо кроз све прошли, зато понекад погријешим када кажем да је немогуће да се пронађе нешто што нам није пало на памет. Хвала вам на томе што бринете, а моје је да кажем да ћемо се ми постарати да Србија има уредно снабдијевање свим дериватима нафте да људи пристојно, добро и нормално живе и вјерујем да ћемо успјети да сачувамо сва своја пријатељства и све партнерске односе'', истакао је Вучић.
Додао је да не може да истовремено одговара онима који свакодневно критикују због нечега што су, како је рекао, они оставили у аманет.
''Хоћу да их радом, борбеношћу и огромним трудом побједимо, а не само празном критиком'', казао је Вучић.
Навео је да је пред Србијом напоран и успјешан дан у Данској гдје ће имати низ важних сусрета и разговора.
''Копенхаген је, шест сати ујутро. Вјерујем, напоран и успјешан дан пред Србијом овде у Данској. Као и увијек, једва чекам да се вратим у моју Србију'', навео је Вучић.
Додао је да ће учествовати на Самиту Европске политичке заједнице, као и да ће имати важне разговоре са шефом НАТО-а Марком Рутеом, канцеларом Њемачке Фридрихом Мерцом, португалским премијером Луисом Монтенегром...
''То су одвојене билатерале одвојене, већ сам имао и имаћу додатно сусрет и разговоре са Ђорђом Мелони и Емануелом Макроном, предсједником Француске, нашим пријатељем. И још много, много важних разговора. Напоран, али, вјерујем, добар и успјешан дан за Србију'', навео је Вучић у објави.
