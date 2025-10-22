Ове намирнице су најбоље за добар сан

Извор:
Ако имате проблема са спавањем и желите да се пробудите стварно одморни, можда је вријеме да обратите пажњу на оно што једете и пијете. Неке свакодневне намирнице могу да побољшају квалитет сна и учине да се сљедећег јутра осјећате енергичније него обично.
Ево неколико приједлога који стварно функционишу:
Млијеко је право мало чудо за сан. Пуно је калцијума и триптофана, аминокиселине која помаже тијелу да производи мелатонин – хормон спавања. Ако попијете чашу топлог млијека пријие него што легнете, опустићете се и вјероватно брже утонути у сан.
Бадеми су одлични за опуштање мишића захваљујући магнезијуму који садрже. Довољно је да поједете неколико бадема прије спавања и помоћи ћете тијелу да се смири и припреми за миран ноћни одмор.
Чај од камилице је класик за миран сан. Умирује, смањује анксиозност и помаже мозгу да се опусти. Осим тога, антиоксиданси у камилици имају благи седативни ефекат, што значи да ћете се лакше препустити сну.
Нешто што можда нисте знали: киви је супер за сан! Богат је антиоксидансима и серотонином, па може побољшати ваш сан. Осим тога, добар је за пробаву, крвни притисак и чак помаже људима који имају астму.
Још један одличан орашасти плод су ораси. Они садрже мелатонин, што директно помаже вашем тијелу да прати природан циклус спавања. Довољно је да поједете шаку ораха прије спавања и тијело ће лакше утонути у одмор.
Банане су права комбинација за миран сан. Пуне су калијума и магнезијума који опуштају мишиће и нерве, а садрже и триптофан који помаже у производњи серотонина и мелатонина. Резултат? Дубок, регенеративни сан и енергија за сљедећи дан.
Испробајте и увјерите се како функционише и у пракси.
