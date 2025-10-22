Logo

Са тржишта повучен популарни зачин: Не стављајте га у храну

Извор:

Б92

22.10.2025

22:19

Коментари:

0
Са тржишта повучен популарни зачин: Не стављајте га у храну
Фото: Pixabay / igorovsyannykov

Са тржишта Хрватске повучен је ђумбир у праху, а потрошачи су упозорени да га не конзумирају јер може да садржи олово.

Производ није у складу с европском уредбом о највећим дозвољеним количинама одређених контаминаната у храни.

"Због могуће присутности тешког метала олова, БИОВЕГА д.о.о. Загреб је из предострожности опозвала ђумбир у праху Лебенсбаум 40g", саопштио је у Државни инспекторат Хрватске.

amerika zastava pixabay

Свијет

САД ће ускоро објавити значајно појачање санкција Русији

Ријеч је искључиво о производу "Ђумбир у праху Лебенсбаум 40g", ЛОТ броја Л102516, с назнаком најбоље употријебити до 31.12.2027., произвођача Ulrich Walter GmbH, Диепхолз, Њемачка, а који у малопродају ставља БИОВЕГА.

Производ није у складу с европском уредбом о највећим допуштеним количинама одређених контаминаната у храни, пише Б92.

Подијели:

Таг:

povučene sa tržita

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

САД ће ускоро објавити значајно појачање санкција Русији

Свијет

САД ће ускоро објавити значајно појачање санкција Русији

40 мин

0
Мета укида око 600 радних мјеста у области вјештачке интелигенције

Наука и технологија

Мета укида око 600 радних мјеста у области вјештачке интелигенције

42 мин

0
Нова премијерка Јапана свира хеви метал на бубњевима да се опусти

Свијет

Нова премијерка Јапана свира хеви метал на бубњевима да се опусти

43 мин

0
Катарина Грујић проговорила о Мирки и Вујадину

Сцена

Катарина Грујић проговорила о Мирки и Вујадину

49 мин

0

Више из рубрике

Домаћи брендови пива заслужују већу пажњу

Економија

Домаћи брендови пива заслужују већу пажњу

3 ч

0
Пословни форум Србија - Српска: Једно тржиште, једна борба – за бољу привреду

Економија

Пословни форум Србија - Српска: Једно тржиште, једна борба – за бољу привреду

3 ч

0
Сљедећа генерација милионера припада овим занимањима

Економија

Сљедећа генерација милионера припада овим занимањима

4 ч

0
Racunar Lap top

Економија

Овај њемачки град је шампион рада од куће

6 ч

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

22

53

Трамп негирао да су САД дозволиле Кијеву ударе на Русију ракетама дугог домета

22

52

Експлозија у фабрици, погинуле четири особе

22

45

Ове промјене понашања у вези могу бити знакови преваре

22

43

Убио комшиницу, закопао тијело па посадио цвијеће: Језив злочин откривен преко гугл мапа

22

40

Ове намирнице су најбоље за добар сан

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner