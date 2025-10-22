Са тржишта повучен популарни зачин: Не стављајте га у храну

Извор:
Са тржишта Хрватске повучен је ђумбир у праху, а потрошачи су упозорени да га не конзумирају јер може да садржи олово.
Производ није у складу с европском уредбом о највећим дозвољеним количинама одређених контаминаната у храни.
"Због могуће присутности тешког метала олова, БИОВЕГА д.о.о. Загреб је из предострожности опозвала ђумбир у праху Лебенсбаум 40g", саопштио је у Државни инспекторат Хрватске.
Ријеч је искључиво о производу "Ђумбир у праху Лебенсбаум 40g", ЛОТ броја Л102516, с назнаком најбоље употријебити до 31.12.2027., произвођача Ulrich Walter GmbH, Диепхолз, Њемачка, а који у малопродају ставља БИОВЕГА.
Производ није у складу с европском уредбом о највећим допуштеним количинама одређених контаминаната у храни, пише Б92.
