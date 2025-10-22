Пословни форум Србија - Српска: Једно тржиште, једна борба – за бољу привреду

Аутор:Весна Азић
22.10.2025
19:19
Домаћи производи све теже стижу до купаца. Продавнице пуне јефтиног увоза. Домаћи привредници притиснути порезима, таксама и бирократијом упозоравају: ако се нешто не промијени, питање је колико дуго ћемо опстати. С једне стране Дрине – заједнички проблеми. Са друге – жеља да се ријеше заједно .Субвенције за нову опрему, подршка у брендирању, поједностављен извоз – само су неке од мјера које привредници траже. Најгласнији су они из производње, попут текстилне индустрије.
"Имамо јако велики проблем са увозом текстила, јер је тај увозни текстил преплавио домаће тржиште и ми произвођачи домаћих брендова текстила тешко долазимо до полица у продавницама. А, та роба улази под дампинг цијенама, без јасних контрола квалитета што домаће произвођаче доводи у неравноправан положај", изјавио је власник предузећа за производњу текстила ,,БKTEКС’’ Бојан Жујић.
Проблеми и у другим гранама – од грађевинарства до метало-обраде. Препреке су и административне сложенe царинскe процедурe или непризнавањеe лиценци.
,,Збирно царињење је један од проблема. Такође и међусобно признавање лиценци у области грађевинарства, металних конструкција, извођачких и свих радова који се изводе у Србији. Ми овдје већ у доброј мјери признајемо лиценце из Србије. Међутим неопходно је да и наша привредна друштва и личне лиценце буду признате на територији Србије’’, истакао је директор сектора гранских удружења Привредне коморе Републике Српске Миле Петровић.
Форум има задатак да отклони препреке. Суштина је у повезивању тржишта, смањењу бирократије и јачању домаће производње – с обје стране Дрине.
"Ми желимо повезати привредне субјекте са једне и друге стране ријеке Дрине. Оно што је битно И за Републику Српску И за Србију је да привреда како Републике Српске, тако и Србије расте", нагласио је министар привреде и предузетништва Републике Српске Војин Митровић.
Важно да привредни субјекти из Републике Српске и Србије буду повезани и да се све баријере превазиђу. Да се развије мрежа сарадње како би обје привреде биљежиле што већи раст.
"Желимо да произвођач из Србије отвори производни погон у Српској и желимо да произвођач из Српске отвори производни погон у Србији. Желимо да се српски производ из Републике Србије у Српској, желимо да се производ из Српске нађе у Србији, нашим трговинским ланцима или страним који послују у нашој земљи", казала је министар привреде Србије Адријана Месаровић.
Потенцијали из области прехрамбене, дрвне и металске индустрије стварају услове за додатна улагања из Србије, која је најзначајнији инвеститор у Српској, кажу из Привредне коморе.
"Знамо да је Србија наш најзначајнији инвеститор, ако посматрамо директно инвестиције из Србије су у обиму 38 %, док инвестиције из Велике Британије иза којих стоји српски капитал износе око 13 одсто. То значи да је око 51% инвестиција из Србије у Српској", рекао је предсједник Привредне коморе Републике Српске Горан рачић.
Привредници су спремни. Очекују да државе уклоне баријере, а да домаћи производ коначно добије мјесто које заслужује – на полици, али и у срцу економске политике.
