Метеоролошки хаос пријети Европи: Стиже олуја Бењамин, захлађење и у БиХ

Четвртак, 23. октобар, доноси нам у почетку топло вријеме за ово доба године, а затим увече и у ноћи на петак, 24. октобар, слиједи наилазак хладне фронте са запада и падавине.
Наилазак хладне фронте са запада очекује се иза 19 часова. Хладна фронта ће се релативно брзо премјештати преко наших крајева, доносећи свим подручјима пролазно кишу и пљускове током ноћи на петак. Уз пљускове локално може бити и грмљавине. Уз наилазак хладне фронте очекује се пролазно јак западни и сјеверозападни вјетар у већини крајева, преноси Вечерњи лист.
У раним јутарњим сатима петка, на сјеверозападу, сјеверу и сјевероистоку, могућ је пролазно јак до олујан западни и сјеверозападни вјетар.
Након проласка хладне фронте, у петак током дана промјењиво облачно и нестабилно вријеме уз локално кишу и пљускове. Нестабилно вријеме наставиће се и за викенд, нарочито у недјељу, 26. октобра, када ће бити кише посвуда, локално и обилније.
Након топлог четвртка, у петак и за викенд биће нешто хладније вријеме уз дневне температуре од 13 до 17 °C. Осјетније захлађење стиже у понедјељак, 27. октобра, уз које ће на планинама бити пролазно снијега.
Олуја Бењамин, која ће погодити подручје Европе, а коју је именовала француска метеоролошка служба Метео Франс, донијеће влажно и вјетровито вријеме широм западне Европе. Највеће посљедице очекују се у Француској, Белгији и Низоземској, док ће Уједињено Краљевство осјетити блаже, али ипак значајне утицаје.
У Уједињеном Краљевству Метеоролошки завод издао је жута упозорења за кишу и вјетар због олује Бењамин. Обилне кише, с очекиваним оборинама од 20 до 50 mm, а локално и више, захватиће јужну и источну Енглеску те источни Велс од поноћи у сриједу до четвртка увече.
Подручја попут Девона, Корнвола и источне Енглеске могла би бити посебно погођена, с могућношћу локалних поплава и поремећаја у саобраћају.
Вјетрови ће такође бити значајни, с ударима од 70 до 90 km/h, а на источној обали Енглеске могући су и до 105 km/h, с потенцијалним врхунцем до 120 km/h током четвртка ујутро и послијеподне.
Вјетрови би могли рушити дрвеће, узроковати мању штету и привремене нестанке струје. Ипак, за већину становника Уједињеног Краљевства олуја ће вјероватно донијети само типичан јесењи дан с кишом и вјетром.
Најтеже посљедице олује Бењамин осјетиће сјеверна и западна Француска, гдје су издата наранчаста упозорења за седам подручја дуж обале и Ла Манша. Јаки вјетрови с ударима од 80 до 105 km/h, а на обалним подручјима и до 130 km/h, могли би проузроковати значајне поремећаје у саобраћају и материјалну штету.
У Белгији и Низоземској такође се очекују јаки вјетрови с ударима до 129 km/h, посебно у обалним подручјима, што може довести до сличних поремећаја, јавља BBC.
Према подацима Севере Weather Еуропе, олуја Бењамин повезана је с дубоким подручјем ниског притиска које се формира изнад Бискајског залива, потакнуто горњим таласом који се пробија у западну Европу.
Највјероватнији сценарио предвиђа кретање ниског притиска преко Енглеског канала, доносећи 60 до 80 mm кише унутар 12 до 24 сата, што повећава ризик од поплава.
Мање вјероватан сценарио показује кретање олује преко јужне Енглеске према Сјеверном мору. Могуће су и грмљавинске олује, посебно дуж главне фронте која прелази Ла Манш у сриједу увече.
Олуја Бењамин дио је ширег временског обрасца који укључује дубоки горњи талас и сложену циклону изнад Ирске, Уједињеног Краљевства и Сјеверног мора, која ће се задржати до петка.
Хладнија зрачна маса прошириће се западном Европом у четвртак, док ће температуре изнад просјека захватити већи дио континента.
Аустрија се суочава с турбулентним временским приликама под утицајем два система ниског притиска, а према прогнозама метеоролога, нестабилност ће кулминирати средином седмице.
Посебно изражене временске појаве очекују се у четвртак, када ће ниски притисак донијети значајне промјене широм земље. У јутарњим сатима четвртка, југ и исток Аустрије биће обавијени густом маглом.
Дуж Сјеверних Алпа, јужни вјетар фен донијеће повремене сунчане тренутке, али идила неће дуго трајати. Већ ујутро Ворарлберг ће захватити киша, која ће се током дана ширити према истоку уз приближавање хладне фронте.
Метеоролози упозоравају на обилне падавине и грмљавинске олује, посебно у јужним регијама те од Кицбилешких Алпа до централног Градишћа. Граница снијега спустиће се на 1.000 до 1.200 метара, што може проузроковати потешкоће у вишим предјелима.
У вечерњим сатима очекују се локално јаки удари вјетра на сјеверним обронцима Алпа и на истоку земље.
У петак ће се вријеме донекле смирити, али утицај ниског притиска и даље ће бити присутан. Јужно од главног алпског гребена сунце ће се повремено пробијати, док ће сјеверно од њега превладавати облачно вријеме с повременим пљусковима.
Снијег се очекује на надморским висинама изнад 1100 до 1400 метара. Јаки до олујни вјетрови с југа и сјеверозапада наставиће пухати у Подунављу и источним низинама, а посебно снажни удари могући су у подручју Бечке шуме.
Становнике се позива на опрез, посебно у планинским подручјима и на цестама, због могућих потешкоћа узрокованих обилним падавинама, снијегом и јаким вјетровима, јавља Хеуте.
У Србији ће сутра бити топло и веома топло вријеме за овај период године, уз умерен и јак јужни и југоисточни вјетар који ће крајем дана на југу Баната и у доњем Подунављу имати и олујне ударе, а током дана биће претежно сунчано уз малу или умјерену облачност, саопштио је Републички хидрометеоролошки завод (РХМЗ).
Јутарња температура ће се кретати од пет до 13 степени, а највиша дневна од 20 на истоку до 26 степени на западу Србије.
Наоблачење са кишом и пљусковима које ће увече захватити Срем, Бачку, западну и југозападну Србију, током ноћи прошириће се и на остале пределе, температура ће бити у паду, а вјетар у скретању на умјерен сјеверозападни.
У Београду ће сутра бити топло и веома топло вријеме за овај период године, уз умјерен и јак јужни и југоисточни ветар.
Током дана биће претежно сунчано уз малу или умерену облачност, а јутарња температура биће око 13 степени, док ће највиша дневна достићи око 25 степени.
Увече се очекује наоблачење са запада, а током ноћи и киша уз скретање вјетра на умјерен сејверозападни и пад температуре.
Према изгледима времена у Србији за наредних седам дана, до 30. октобра, очекује се постепено свјежије вријме уз честу појаву кише и пљускова, а локално се очекује и већа количина падавина.
