Ухапшен Амир Пашић Фаћо

22.10.2025

21:45

На подручју ХНК вечерас је ухапшен Амир Пашић Фаћо, сазнаје портал "Аваза".

Њега су лишили слободе припадници МУП-а ХНК у сарадњи с МУП-ом КС, а по налогу Тужилаштва КС.

Он је приведен након што је Удружење БХ Новинари навело да је Амир Пашић Фаћо на друштвеној мрежи ТикТок пријетио замјеници министра Душки Јуришић, супрузи Елмедина Конаковића, Далији Хасанбеговић-Конаковић и и предсједници Удружења БХ Новинари Борки Рудић.

Свему томе је претходила кривична пријава новинарке Става Рабије Арифовић против Амира Пашића Фаће, коју су тужиоци Тужилаштва КС оквалификовали као угрожавање сигурности и психичко насиље.

Према незваничним информацијама, он је ухапшен у мјесту Потоци код Мостара.

Приликом хапшења није се опирао, а у једном тренутку је и загрлио полицајца.

Пашића сумњиче за кривична дјела психичко насиље путем информационо-комуникацијске технологије и угрожавање сигурности.

Амир Пашић Фаћо је потврдио да је псовао тим особама, но негирао је било какве пријетње те истакао да су његови снимци јавно доступни и да се то може провјерити.

- Ја се не бојим, али ово је очигледан покушај да се ја физички ушутим. Покушали су преко гашења профила, подмићивања, слањем разних емисара, али не могу купити ову идеју. Ја сам живот за ово заложио. Сада желе да ме пошаљу у Зеницу у затвор гдје је директор син од Раме Исака и да ме намјесте, да ме неко збоде. Мени је Елвис Кељменди пријетио да ће ми убити дијете, ја сам то пријавио, нико није реаговао, ни новинари, ни полиција, нити тужилаштво. Па имате ситуацију да је Мирза Хатић пријетио Денису Стојнићу да ће га убити на сеџди, па нико није реаговао - рекао је раније у току дана Амир Пашић Фаћо.

Таг:

