Лига Европе: Црвена звезда спремна за Брагу

Извор:
АТВ
22.10.2025
21:21
Фудбалери Црвене звезде одрадили су посљедњи тренинг на стадиону Муниципал уочи окршаја са екипом Браге у трећем колу Лиге Европе.
„Црвено-бијели“ циљају позитиван резултат и ријешени су да надокнаде пропуштено у дуелу са Портом, од којег су изгубили у самом финишу утакмице. Ипак, свјесни су да их чека тежак посао против екипе која је остварила двије побједе на старту такмичења у Лиги Европе.
„Резултат је најважнији, али желим да видим екипу која ће оставити срце на терену. Против оваквог противника је нормално да то треба да се деси. Да изађемо храбро. Резултат може доћи као посљедица добре или лоше игре. Као прогнозер, не бих могао да кажем да играм за неки резултат“, поручио је Владан Милојевић, шеф стручног штаба Црвене звезде.
Утакмица у Браги игра се сутра са почетком у 18.45 часова.
