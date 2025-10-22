Logo

Лига Европе: Црвена звезда спремна за Брагу

Извор:

АТВ

22.10.2025

21:21

Коментари:

0
Лига Европе: Црвена звезда спремна за Брагу
Фото: АТВ

Фудбалери Црвене звезде одрадили су посљедњи тренинг на стадиону Муниципал уочи окршаја са екипом Браге у трећем колу Лиге Европе.

„Црвено-бијели“ циљају позитиван резултат и ријешени су да надокнаде пропуштено у дуелу са Портом, од којег су изгубили у самом финишу утакмице. Ипак, свјесни су да их чека тежак посао против екипе која је остварила двије побједе на старту такмичења у Лиги Европе.

„Резултат је најважнији, али желим да видим екипу која ће оставити срце на терену. Против оваквог противника је нормално да то треба да се деси. Да изађемо храбро. Резултат може доћи као посљедица добре или лоше игре. Као прогнозер, не бих могао да кажем да играм за неки резултат“, поручио је Владан Милојевић, шеф стручног штаба Црвене звезде.

Утакмица у Браги игра се сутра са почетком у 18.45 часова.

Подијели:

Тагови:

ФК Црвена звезда

Vladan Milojević

Liga Evrope

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Погођен брод

Свијет

Американци погодили брод у океану, огласио се министар одбране

1 ч

0
Драма у Њемачкој: Војници ћорцима запуцали на полицију, они им узвратили правим мецима

Свијет

Драма у Њемачкој: Војници ћорцима запуцали на полицију, они им узвратили правим мецима

1 ч

0
Минић: Шуме уписане на Српску један кроз један, остале новости ускоро

Република Српска

Минић: Шуме уписане на Српску један кроз један, остале новости ускоро

1 ч

0
Додик: Да смо поклекнули, Српској би остали само паркови и игралишта

Република Српска

Додик: Да смо поклекнули, Српској би остали само паркови и игралишта

1 ч

1

Више из рубрике

Дерби кола Реал Мадрид и Јувентус, Ливерпул у проблему

Фудбал

Дерби кола Реал Мадрид и Јувентус, Ливерпул у проблему

14 ч

0
Нападач Наполија зарадио црвени картон након вријеђања судије

Фудбал

Нападач Наполија зарадио црвени картон након вријеђања судије

14 ч

0
Драма у Италији: Фудбалски клуб под контролом мафије

Фудбал

Драма у Италији: Фудбалски клуб под контролом мафије

15 ч

0
Арсенал потопио Атлетико, ПСЖ-ових седам комада, брука Наполија

Фудбал

Арсенал потопио Атлетико, ПСЖ-ових седам комада, брука Наполија

23 ч

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

22

53

Трамп негирао да су САД дозволиле Кијеву ударе на Русију ракетама дугог домета

22

52

Експлозија у фабрици, погинуле четири особе

22

45

Ове промјене понашања у вези могу бити знакови преваре

22

43

Убио комшиницу, закопао тијело па посадио цвијеће: Језив злочин откривен преко гугл мапа

22

40

Ове намирнице су најбоље за добар сан

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner