Град дијели субвенције младим породицама за прву некретнину

Градоначелник Ливна потписао је са 15 младих ливањских породица уговор о субвенцији куповине прве стамбене некретнине.
То је још једна од мјера којим се покушава зауставити исељавање из овог традиционално исељеничког краја.
15 младих ливањских породица које су прошле на јавном позиву Града Ливна за субвенцију куповине или изградње прве стамбене некретнине подијелиће око 160 хиљада марака.
Ријеч је о помоћи Града младима који своју и будућност својих породица виде у Ливну.
Нешто више од 11 хиљада марака по кориснику, колико износи највећа подршка, добро дође младима који засигурно имају велике трошкове куповине или градње прве стамбене некретнине.
Новчана потпора младим породицама у Ливну је кроз године расла, а градоначелник Ливна те засигурно и млади који ће идућу годину аплицирати за подршку, надају се да би износ субвенције по породици могао расти и идуће године, све с једним циљем, учинити живот у Ливну што пожељнијим за младе породице.
