Logo
Large banner

Град дијели субвенције младим породицама за прву некретнину

Извор:

АТВ

23.12.2025

10:10

Коментари:

0
klkuč, nekretnina, vrata
Фото: Pixabay

Градоначелник Ливна потписао је са 15 младих ливањских породица уговор о субвенцији куповине прве стамбене некретнине.

То је још једна од мјера којим се покушава зауставити исељавање из овог традиционално исељеничког краја.

Брашно

Република Српска

Јавне кухиње у Српској добијају 500.000 килограма брашна

15 младих ливањских породица које су прошле на јавном позиву Града Ливна за субвенцију куповине или изградње прве стамбене некретнине подијелиће око 160 хиљада марака.

Ријеч је о помоћи Града младима који своју и будућност својих породица виде у Ливну.

Нешто више од 11 хиљада марака по кориснику, колико износи највећа подршка, добро дође младима који засигурно имају велике трошкове куповине или градње прве стамбене некретнине.

Ауто

Ауто-мото

Пљуштаће казне: Ово више не смијете радити током вожње

Новчана потпора младим породицама у Ливну је кроз године расла, а градоначелник Ливна те засигурно и млади који ће идућу годину аплицирати за подршку, надају се да би износ субвенције по породици могао расти и идуће године, све с једним циљем, учинити живот у Ливну што пожељнијим за младе породице.

Подијели:

Тагови:

Ливно

некретнине

Коментари (0)
Large banner

Више из рубрике

"Крофне из блока" испред Цркве Свете Тројице у Приједору

Градови и општине

"Крофне из блока" испред Цркве Свете Тројице у Приједору

1 д

0
Грађани позвани да носе маске и смање боравак на отвореном

Градови и општине

Грађани позвани да носе маске и смање боравак на отвореном

1 д

0
Велике гужве на граничним прелазима

Градови и општине

Велике гужве на граничним прелазима

1 д

0
Бањалука, загађење ваздуха

Градови и општине

Ни Бањалука ни Сарајево: Ово је данас град с најзагађенијим ваздухом

2 д

1
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

14

03

Остао без 100.000 евра у превари са криптовалутама

14

03

Мушкарци из БиХ најобдаренији у региону

14

01

Металном шипком претукао суграђане: Павићу одређен притвор

13

55

Шеранић: Никоме се не брани пушење, већ ограничава понашање пушача

13

53

Обуставља се производња познатог пића: Челници не знају шта ће са радном снагом

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner