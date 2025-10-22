Logo

Драма у Њемачкој: Војници ћорцима запуцали на полицију, они им узвратили правим мецима

Извор:

Телеграф

22.10.2025

21:08

Коментари:

0
Драма у Њемачкој: Војници ћорцима запуцали на полицију, они им узвратили правим мецима
Фото: Pixabay

Тренутно се у њемачком граду Ердингу одвија велика полицијска и спасилачка акција. Наводно је дошло до озбиљне несреће током вјежбе Бундесвера.

Бројно особље хитних служби, укључујући ватрогасце, било је на терену у области Хохенлинденер Штрасе у Алтенердингу (Баварска) рано у сриједу увече. Полицијски хеликоптер кружио је изнад подручја, а плаве ротације су свијетлиле свуда. Полицијски портпарол је за Билд рекао: "Тренутно могу само потврдити инцидент. Даље информације се очекују."

Саво Минић

Република Српска

Минић: Шуме уписане на Српску један кроз један, остале новости ускоро

Вјежба Бундесвера пошла по злу?

Према Билду, војници војне полиције Бундесвера изводили су вјежбу. Становници су позвали хитну линију и пријавили да се маскиране особе са пушкама мотају око штала - што је натјерало државну полицију да подигне пуну узбуну.

Када су полицајци стигли на лице мјеста, војна полиција је наводно мислила да је то такође дио вјежбе и испалила вјежбовну муницију на полицију у близини градилишта. Полиција је, заузврат, испалила бојеву муницију, ранивши једног војника Бундесвера.

Срећом, војник није озбиљно повријеђен. Према информацијама Билда, задобио је огреботину по лицу и пребачен је у болницу на даљу обраду.

Милорад Додик

Република Српска

Додик: Да смо поклекнули, Српској би остали само паркови и игралишта

Полиција наводно знала за вјежбу

Билд је сазнао да су и полицајци наводно учествовали у вјежби. Зашто државна полиција у Ердингу очигледно није знала ништа о томе, није јасно.

Саобраћај је затворен око мјеста инцидента. Полиција наводи да за јавност није постојала опасност.

Бундесвер се припремао за ванредне ситуације

Прије озбиљне незгоде, војници су у сриједу вјежбали на јавним просторима. Око 500 војника припремало се за сценарио одбране око Минхена. Вјежба је названа "Marshal Power 2025".

Болница

Свијет

Дјевојчица (12) искључена са апарата без пристанка родитеља: Претходно одбијен њихов захтјев да је пребаце у другу болницу

Према саопштењу Бундесвера, војна полиција спроводи једну од својих највећих и најкомплекснијих вјежби у посљедњих неколико година. Вјежбали су интеракцију са цивилним службама хитне помоћи - заједно са око 300 полицајаца, ватрогасаца и спасилачких тимова, симулирали су ситуацију у ванредним околностима.

Подијели:

Тагови:

Њемачка

Пуцњава

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Мали пчелар Драган: Мој мед је најслађи

Друштво

Мали пчелар Драган: Мој мед је најслађи

2 ч

0
Банка упутила важно упозорење корисницима: У току је превара

Регион

Банка упутила важно упозорење корисницима: У току је превара

2 ч

0
Успјешно промовисана књига Милорада Додика у Бечу

Култура

Успјешно промовисана књига Милорада Додика у Бечу

2 ч

0
Лопови опустошили угоститељске баште: Нестало преко 1.000 столица

Свијет

Лопови опустошили угоститељске баште: Нестало преко 1.000 столица

2 ч

0

Више из рубрике

Дјевојчица (12) искључена са апарата без пристанка родитеља: Претходно одбијен њихов захтјев да је пребаце у другу болницу

Свијет

Дјевојчица (12) искључена са апарата без пристанка родитеља: Претходно одбијен њихов захтјев да је пребаце у другу болницу

2 ч

0
Лопови опустошили угоститељске баште: Нестало преко 1.000 столица

Свијет

Лопови опустошили угоститељске баште: Нестало преко 1.000 столица

2 ч

0
Захарова: Које још објекте, са становишта Осаме бин Сикорског, треба уништити?

Свијет

Захарова: Које још објекте, са становишта Осаме бин Сикорског, треба уништити?

2 ч

0
Рјабков: Нуклеарно разоружање без разматрања геополитичке ситуације нереално

Свијет

Рјабков: Нуклеарно разоружање без разматрања геополитичке ситуације нереално

3 ч

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

22

53

Трамп негирао да су САД дозволиле Кијеву ударе на Русију ракетама дугог домета

22

52

Експлозија у фабрици, погинуле четири особе

22

45

Ове промјене понашања у вези могу бити знакови преваре

22

43

Убио комшиницу, закопао тијело па посадио цвијеће: Језив злочин откривен преко гугл мапа

22

40

Ове намирнице су најбоље за добар сан

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner