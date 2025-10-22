Драма у Њемачкој: Војници ћорцима запуцали на полицију, они им узвратили правим мецима

Извор:
Телеграф
22.10.2025
21:08
Тренутно се у њемачком граду Ердингу одвија велика полицијска и спасилачка акција. Наводно је дошло до озбиљне несреће током вјежбе Бундесвера.
Бројно особље хитних служби, укључујући ватрогасце, било је на терену у области Хохенлинденер Штрасе у Алтенердингу (Баварска) рано у сриједу увече. Полицијски хеликоптер кружио је изнад подручја, а плаве ротације су свијетлиле свуда. Полицијски портпарол је за Билд рекао: "Тренутно могу само потврдити инцидент. Даље информације се очекују."
Према Билду, војници војне полиције Бундесвера изводили су вјежбу. Становници су позвали хитну линију и пријавили да се маскиране особе са пушкама мотају око штала - што је натјерало државну полицију да подигне пуну узбуну.
Када су полицајци стигли на лице мјеста, војна полиција је наводно мислила да је то такође дио вјежбе и испалила вјежбовну муницију на полицију у близини градилишта. Полиција је, заузврат, испалила бојеву муницију, ранивши једног војника Бундесвера.
Срећом, војник није озбиљно повријеђен. Према информацијама Билда, задобио је огреботину по лицу и пребачен је у болницу на даљу обраду.
Билд је сазнао да су и полицајци наводно учествовали у вјежби. Зашто државна полиција у Ердингу очигледно није знала ништа о томе, није јасно.
Саобраћај је затворен око мјеста инцидента. Полиција наводи да за јавност није постојала опасност.
Прије озбиљне незгоде, војници су у сриједу вјежбали на јавним просторима. Око 500 војника припремало се за сценарио одбране око Минхена. Вјежба је названа "Marshal Power 2025".
Према саопштењу Бундесвера, војна полиција спроводи једну од својих највећих и најкомплекснијих вјежби у посљедњих неколико година. Вјежбали су интеракцију са цивилним службама хитне помоћи - заједно са око 300 полицајаца, ватрогасаца и спасилачких тимова, симулирали су ситуацију у ванредним околностима.
