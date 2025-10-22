Рјабков: Нуклеарно разоружање без разматрања геополитичке ситуације нереално

Извор:
Замјеник руског министра спољних послова Сергеј Рјабков указао је на непрактичност залагања за нуклеарно разоружање без разматрања тренутне војне и политичке реалности.
- Позиви на убрзано нуклеарно разоружање, одвојени од стварног безбједносног окружења и интереса држава са нуклеарним оружјем, потпуно су нереални - изјавио је он.
Он је истакао да су се у стратешком домену појавила бројна питања, која произилазе из дестабилизујућих доктринарних принципа западних земаља и војно-техничких програма усмјерених на постизање војне супериорности над потенцијалним противницима.
Рјабков је ове коментаре изнио током серије вебинара под називом "Историја и садашњост руске нуклеарне политике и јавне дипломатије у нуклеарној сфери", коју је организовао Центар за енергетику и безбједност.
