Рјабков: Нуклеарно разоружање без разматрања геополитичке ситуације нереално

Извор:

СРНА

22.10.2025

19:58

Коментари:

0
Замјеник руског министра спољних послова Сергеј Рјабков указао је на непрактичност залагања за нуклеарно разоружање без разматрања тренутне војне и политичке реалности.

- Позиви на убрзано нуклеарно разоружање, одвојени од стварног безбједносног окружења и интереса држава са нуклеарним оружјем, потпуно су нереални - изјавио је он.

Свадба

Друштво

Колико кошта вјенчање у Теслићу за 250 званица?

Он је истакао да су се у стратешком домену појавила бројна питања, која произилазе из дестабилизујућих доктринарних принципа западних земаља и војно-техничких програма усмјерених на постизање војне супериорности над потенцијалним противницима.

Рјабков је ове коментаре изнио током серије вебинара под називом "Историја и садашњост руске нуклеарне политике и јавне дипломатије у нуклеарној сфери", коју је организовао Центар за енергетику и безбједност.

Таг:

Sergej Rjabkov

Коментари (0)
