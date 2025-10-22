Колико кошта вјенчање у Теслићу за 250 званица?

Извор:
АТВ
22.10.2025
19:52
Ако планирате вјенчање у Теслићу за 250 званица, за то морате издвојити најмање 35.000 марака. То су најважнији трошкови за дан из снова. И тако се, за младенце, бајковито планирање вјенчања често претвара у озбиљан финансијски изазов. А ни задатак није нимало лак.
"Заиста јесте и изазов и скупо али мисли мада је то нешто што се памти читав живот и вриједи", рекла је за АТВ будућа млада из Теслића Александра Ђурић.
Најкрупнији залогај је ресторан. За 250 гостију храна и пиће у Теслићу коштају око 20.000 марака. Младенци не жале потрошити ни на музику и декорације.
"Цијена може ићи од 3-4000 до 7-8 тако се крећу бендови. Ми смо нека средња цијена зависно од датума и термина", рекао је музичар из Бањалуке Милан Шукало.
"Што се тиче декорације за тај неки број званица ми њу радимо од 500 марака до 5000. Све зависи шта се тражи. Неки просјек да то солидно лијепо изгледа, а да није прескупо је до 1500 до 2000 марака", казала је цвјећарка из Теслића Добрила Дринић Малић.
Вјенчаница, одијело, шминка, фризура, а онда и фотографије. Све мора бити баш како треба. И све то кошта.
"Изнајмљивање се креће од 300 до 900 марака. И она најјефтинија која је 300 зна тако да заблиста дјевојка у њој", истакла је власница салона вјенчаница у Теслићу Биљана Николић.
"Може ићи од 40 до 150. Зависи каква је фризура, каква је коса", изјавила је фризерка Гордана Бабић.
"Младенци се најчешће одлучују да имају и фотографа и видеографа и албум и дрон. Дакле желе да је све комплетирано. Цијене се крећу од 800 марака до 2000", додала је фотограф Драгана Душанић.
Тако је у најмлађем граду Српске. А у неким другим градовима, као што је Бањалука, трошкови су и знатно већи.
Једно је сигурно – најважнија је љубав и она нема цијену. Вјенчање је и те како има. А хоће ли младенци свој дан из снова, подијелити само са кумовима или са стотинама гостију, хоће ли вјенчање плаћати са двије, три или више нула, ствар је избора али и могућности.
