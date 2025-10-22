Logo

Ово је просјечна нето плата за септембар

АТВ

22.10.2025

11:40

Ово је просјечна нето плата за септембар
Просјечна септембарска нето плата у Републици Српској износила је 1.557 КМ и номинално је већа за 0,1 одсто, а реално остала на истом нивоу у односу на август, подаци су Републичког завода за статистику.

Просјечна нето плата у септембру у односу на исти прошлогодишњи мјесец номинално је већа за 10,3 одсто, а реално за 5,6 одсто.

Највиша просјечна септембарска нето плата од 1.992 КМ била је у подручју стручне, научне и техничке дјелатности, а најнижа од 1.218 КМ у грађевинарству.

Радници

Република Српска

Нема договора о повећању најниже плате

У септембру ове године у односу на исти мјесец лани сва подручја дјелатности забиљежила су номинални раст нето плате.

Просјечна септембарска бруто плата била је 2.396 КМ.

Мјесечна инфлација у Српској у септембру била је 0,1 одсто, а годишња посматрано у септембру у односу на исти мјесец прошле године 4,4 одсто.

Највиши годишњи раст цијена у септембру од 8,7 одсто био је у одјељку ресторани и хотели због повећања цијена хране и пића у угоститељским објектима.

Социјални партнери

Економија

Наставак преговора о повећању најниже плате након анализе Министарства финансија

Највећи годишњи пад цијена од 3,1 одсто био је у одјељку одјећа и обућа због сезонских снижења конфекције и обуће током године, речено је у Заводу за статистику Републике Српске.

