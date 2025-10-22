Ово је просјечна нето плата за септембар

Извор:
АТВ
22.10.2025
11:40
Коментари:0
Просјечна септембарска нето плата у Републици Српској износила је 1.557 КМ и номинално је већа за 0,1 одсто, а реално остала на истом нивоу у односу на август, подаци су Републичког завода за статистику.
Просјечна нето плата у септембру у односу на исти прошлогодишњи мјесец номинално је већа за 10,3 одсто, а реално за 5,6 одсто.
Највиша просјечна септембарска нето плата од 1.992 КМ била је у подручју стручне, научне и техничке дјелатности, а најнижа од 1.218 КМ у грађевинарству.
Република Српска
Нема договора о повећању најниже плате
У септембру ове године у односу на исти мјесец лани сва подручја дјелатности забиљежила су номинални раст нето плате.
Просјечна септембарска бруто плата била је 2.396 КМ.
Мјесечна инфлација у Српској у септембру била је 0,1 одсто, а годишња посматрано у септембру у односу на исти мјесец прошле године 4,4 одсто.
Највиши годишњи раст цијена у септембру од 8,7 одсто био је у одјељку ресторани и хотели због повећања цијена хране и пића у угоститељским објектима.
Економија
Наставак преговора о повећању најниже плате након анализе Министарства финансија
Највећи годишњи пад цијена од 3,1 одсто био је у одјељку одјећа и обућа због сезонских снижења конфекције и обуће током године, речено је у Заводу за статистику Републике Српске.
Бања Лука
1 седм0
Економија
2 д0
Бања Лука
1 седм0
Градови и општине
1 седм0
Најновије
Најчитаније
15
47
15
46
15
45
15
43
15
41
Тренутно на програму