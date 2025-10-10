Бијељина: Буџетски корисници моле за плату

Аутор:Сања Трифковић
10.10.2025
19:24
Коментари:0
Раде са најосјетљивијим категоријама становништва, са дјецом са сметњама у развоју, са дјецом у ризику, а данас, на половини октобра, нису добили ни августовску плату.
Као и остали грађани имају породице, обавезе и једино што желе је да знају када могу да рачунају на свој новац.
Скоро је година дана како се радници Центра за социјални рад на овај и сличне начине боре за оно што им по закону припада.
"Плата за мјесец август, плата за мјесец септембар, топли оброк за мјесец август, топли оброк за мјесец септембар, регрес за август и регрес за мјесец септембар. У овом моменту желимо да кажемо да смо јако исцрпљени и желимо да наше плате, које су буџетом обезбијеђене и које по истом том буџету имају приоритет исплате, буду редовне у цијелости и у складу са нашим колективним уговором", каже Стефан Веселиновић, дипломирани дефектолог.
"Да радите такав посао, а да дочекате 10. октобар, а да још нисте добили августовску плату, то је заиста ван сваке памети. Оно што желим рећи из угла Центра за социјални рад – имамо довољан буџет за плате, средства су обезбијеђена у буџету", рекао је Александар Ђурђевић, директор Центра за социјални рад Бијељина.
Иако је прилив већи, плата нема или добро касне. Руке су нам везане, кажу у Скупштини града.
"Ове године већи прилив средстава у буџету него што је планиран. Како ће она бити употребљена, измирена, то нам само остаје да видимо, јер ми, наравно, нисмо надлежни за то, немамо могућност, нажалост, да помогнемо тим људима у виду, да наредимо да се то мора измиривати на вријеме, свакако их подржавамо. Одлука о буџету града је за 25. усвојена, они у оквиру својих буџетских потрошачких јединица имају довољно средстава и за плате и за накнаде. То је оно што је било до Скупштине – да донесе буџет који је ликвидан за њихове установе и да они могу да исплаћују редовно плате и све друге обавезе и потраживања које имају у оквиру својих установа", поручује Жељана Арсеновић, предсједник Скупштине града Бијељина.
Онај ко би могао да да одговоре да ли ће, када и како исплатити плате-градоначелник Бијељине, је на путу у Швајцарској. Ваљда се из најуређеније земље свијета врати са рјешењем у које су очи уперене од стране више стотина радника нижих буџетских корисника који мјесецима моле за своје плате.
