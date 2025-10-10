Комшије откриле истину о Дари Бубамари: ''Могла би мало да успори..''

Опште је познато да је пјевачица за вријеме успешн каријере омогућила себи и луксузне некретнине а у престоници Србије има вилу у луксузном насељу гдје је окружена дипломатама, колегама и бизнисменима.

Будући да њене комшије улазе колима у двориште и да су им имања опасана зидинама и дрворедима, није лако ни видјети некога на улици међутим, неки су радо проговорили и открили каква је пјевачица ван камера.

- Многи ће вам рећи да не знају њене пјесме али лажу, сви ми знамо ко је она. Постоји ту неки интелектуални круг људи који се, из не знам ког разлога, ограђује да не слуша ту врсту музике а онда у кафани сви знају ријечи. Дара је топ! Она жена фура свој фазон, никог не дира, нико је не дира. Живи живот пуним плућима - каже човјек који је чувар у једној од оближњих вила па додаје:

- Воли брзо да вози, то јој је фетиш а и клинци је овде у крају ишчекују па траже да турира.

У оближњем маркету кажу да су је видјели свега неколико пута.

- Она углавном живи у Новом Саду, овдје је сада чешће због Звезда Гранда, али иначе је слабо виђамо. Никада је нисам видјела да је из куће изашла, а да није сређена, без обзира да ли је у фармеркама или тренерци, некако је и тада тип топ сређена. Овдје сврати по неку ситницу или стане аутом испред, а син уђе да купи - каже радница.

Када су мушкарци у питању, комшије не виђају момке у њеном друштву.

- Раније када се знало за оног једног из Новог Сада, ако сам добро запамтио, он је долазио ту. Овако је никада нисмо видјели да је са неким од мушкараца долазила у стан. Била је једном у мушком друштвом ту у крају има један ресторан, али мислим да јој из тог друштва нико није партнер. Рекло би се да га сада нема, али не знам, прича Видоје којег је екипа ''Телеграфа'' у шетњи овом улицом.

Иако у овом крају има доста познатих личности, Дару посебно воле.

- Није она од оних што дигну нос, па не познају никога. Увијек је насмијана и махне, када је питате нешто она одговори, никада вам неће фркнути што је узнемиравате, каже Ана која живи у улици паралелној са Дарином.

- Има те спортске аутомобиле, а ово су улице мирне. Међутим, када она пројури подигне сву прашину. Остави нас у облаку, али није она лоша. Просто је немирног духа. То је чини младом, али би могла мало да успори када вози -каже Жика.