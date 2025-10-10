Подигла велику прашину: Контроверзна пјевачица објавила провокативну слику са Новаком

10.10.2025
На Инстаграм профилу Тамаре Радмиловић, пјевачица и модел и некадашња учесница "Звезда Гранда", на Инстаграму је објавила шок фотографију са Новаком Ђоковићем који је држи око струка и љуби у образ.
Ова објава подигла је велику прашину, а иза свега, ипак, стоји само ‘креативност’ вјештачке интелигенције.
Иако се на профилу поменуте пјевачице налазе многе фотографија са познатим личностима из свијета спорта – као што су Кристијано Роналдо и Дејвид Бекам – које је генерисала вјештачка интелигенција, она на којој је Новак Ђоковић ипак је изазвала највише пажње – бар у Србији. Иако се ради о монтажи, морамо признати да је врло вјерно урађена и да је то разлог зашто је поједине око на прву заварало.
– Ноле, сви га воле! АИ дате – написала је Тамара испод фотографије и добила поприличан број лајкова. Ипак, када се њен профил погледа мало боље, видимо да пјевачица веома воли све што вјештачка интелигенција може да понуди, те да је врло вјешта у креирању садржаја који изгледа вјеродостојно и реално, преноси Блиц жена.
Управо тако су се и на њеном профилу нашле и фотографије на којима позира ‘у друштву’ са Кристијаном Роналдом, који држи велики букет цвијећа у руци, и са Дејвидом Бекамом – који је, ипак, одлучио да јој донесе флашу шампањца.
На једној је, чак, путем АИ технологије генерисала и имагинарно дијете ње и славног португалског фудбалера.
Њене пратиоце то врло забавља, с обзиром на то да јој остављају многобројне (и разноразне) коментаре и опаске, с тим да су једино испод фотографије са Новаком закључани – претпоставља се због реакција људи које у овом случају нису биле пријатне.
