Код Окучана пронађена људска лобања

10.10.2025
13:51
Коментари:0
На подручју Окучана у Хрватској пронађена је људска лобања, потврдила је Полицијска станица Окучани.
Полицијски службеници су одмах по дојави изашли на мјесто догађаја и обавили увиђај.
Детаљним прегледом терена нису пронађени остаци костура, већ само лобања.
На терен је изашао и патолог који је прегледом утврдио како нема трагова који би упућивали на насилну смрт, преноси Индекс.
Полиција наставља с даљњим радом и криминалистичким истраживањем како би се утврдио идентитет особе.
О свим прикупљеним сазнањима биће поднесен извјештај Жупанијском државном тужилаштву у Славонском Броду.
