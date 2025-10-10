Logo

Код Окучана пронађена људска лобања

10.10.2025

13:51

Код Окучана пронађена људска лобања
Фото: МУП Хрватске

На подручју Окучана у Хрватској пронађена је људска лобања, потврдила је Полицијска станица Окучани.

Полицијски службеници су одмах по дојави изашли на мјесто догађаја и обавили увиђај.

Детаљним прегледом терена нису пронађени остаци костура, већ само лобања.

На терен је изашао и патолог који је прегледом утврдио како нема трагова који би упућивали на насилну смрт, преноси Индекс.

Полиција наставља с даљњим радом и криминалистичким истраживањем како би се утврдио идентитет особе.

О свим прикупљеним сазнањима биће поднесен извјештај Жупанијском државном тужилаштву у Славонском Броду.

