Младом ратару лопови током ноћи украли пет тона паприка

Младом ратару из околине Лудбрега, у хрватској Подравини, украдено је чак пет тона паприка, а лоповима то очито није било довољно па су му онеспособили систем за наводњавање.
На својој парцели произвођач поврћа Тадеј Бохорч из Светог Петра требало је ових дана да убере неколико тона папире, али су га лопови предухитрили.
"У пар наврата током ноћи украли су ми око пет тона паприке и уништили цијеви за наводњавање. Не знам што бих на то рекао, новце смо у то уложили, не могу једноставно да вјерујем", рекао је Бохорч, преноси ХРТ.
Паприка је била намијењена за продају једној од највећих хрватској прехрамбених фирми. За купус лопови нису били заинтересовани, па су зреле главице само уништили. На терену је била и полиција. Кажу да раде на откривању починилаца.
На питање има ли довољно за испоруку, колико је било договорено, Тадеј наводи да ће добар дио недостајати.
“Па гледајте, имамо, кад уговори нису баш стриктно везани, али фали један добар дио”, рекао је Бохорч.
И док се за паприку готово сигурно може претпоставити да је украдена ради препродаје, тешко је схватити што су некоме скривиле цијеви за воду у пољу купуса, јер су на више мјеста разрезане.
“Знате што, на то човјек нема коментара. То је пуно муке, док се дошло до тога, а сада не преостаје ништа”, рекао је берач Антун Лединко за ХРТ.
Осим што су Бохорча оставили без воде, купус лоповима очито није по вољи, јер на дијелу земље зреле главице уништили. Укупна штета износи 3.000 евра.
