Хоће ли сирак замијенити кукуруз на домаћим њивама

Извор:
РТС
20.09.2025
15:14
Коментари:0
Кукуруза ће, упркос значајно мањем роду, бити довољно за домаће потребе, тврде надлежни. Ипак, на многим парцелама приноси су десетковани, а има и оних на којима није било ни клипа. Посљедњих година ова биљка све више трпи посљедице промјене климе, због чега ратари размишљају о промјени сјетвене структуре. Једно од рјешења могао би да буде и сирак.
Прије три или четири године Адриан Фодор, из "Фодор аграра" у Хетину, први пут је посијао сирак на својим парцелама. На то су га, каже, "натјерале" високе температуре и суша.
Србија, а посебно Војводина, некада је била позната у Европи по производњи сирка метлаша.
– Био је наш својеврсни заштитни знак, а метле од сирка извожене су широм Европе. Традиција је прекинута развојем индустрије, употребом пластике и синтетичких материјала, као и недостатком физичке радне снаге, што је смањило његову производњу – објашњава инжењер пољопривреде Мартин Јелић из "Лидеа" Србије.
Додаје да се протеински сирак гајио и раније, као и да је Институт у Новом Саду радио на развоју сорти сирка и дао допринос у Србији.
– Наш познати стручњак Јанош Берењи ме је још током студентских дана упознао с овом културом. Међутим, хибриди касне вегетације одговарали су климатским условима које више немамо, слично производњи каснијих ФАО група кукуруза 600 и 700 које се данас замјењују раним групама зрења ФАО 300 и 400 – навео је Јелић.
Према његовим ријечима, због климатских промјена и суше данас су тражени хибриди сирка раних група зрења и добре генетике који омогућавају сигурну производњу.
– Наша производња је у Хетину и просјечно добијамо мање кише него остали дијелови Војводине. Покушали смо да производимо уљану репицу, али смо видјели да и њој, иако је озима култура, у завршној фази вегетације треба киша и нисмо постизали оне резултате које смо зацртали – навео је Фодор.
Сирку је, објашњава, у поређењу с кукурузом потребно за трећину мање воде и хранива. Чак и у недостатку падавина остварују се солидни приноси.
– Ове године ћемо имати принос сирка између три и четири тоне по јутру, и то на оним њивама на којима поред на комшије немају ни клип кукуруза. То значи да ћемо, за разлику од њих, имати неку зараду – објаснио је Фодор.
За производњу сирка није потребно куповати нову механизацију.
– Сва механизација којом се производе кукуруз или сунцокрет може да се користи у производњи сирка. Газдинство које има сијалицу за кукуруз, њом може да посије сирак. Комбајни којима се врши пшеница могу се користити и за сирак – истиче Фодор.
Додаје да ће повећати површине под сирком, али да кукуруз неће у потпуности избацити из производње.
– На њивама за које знамо да и поред доброг рода у држави немају добар принос, сигурно ћемо посијати сирак. Већ за сљедећу годину планирамо да преполовимо површине под кукурузом у корист ове културе – каже Адриан Фодор.
Највећи изазов у производњи сирка је обезбјеђење тржишта.
– Бијели сирак се у свијету користи и у људској исхрани и здравији је од пшенице и кукуруза. Тренутно производимо само црвени, сточни сирак, јер код нас људи немају навику да користе ову биљку. Тек сада покушавамо сточаре да навикнемо да је употребљавају – објашњава Адриан.
Ипак, због вишегодишњих лоших приноса кукуруза и соје, сирак постаје све траженији.
– До прошле године једна мјешавница је користила сирак у производњи, остале куће биле су трговачки настројене. Ове године, због лошег рода кукуруза, јављају се сточари и питају која је цијена сирка и да ли бих продавао и на мало или само мјешавницама. Људи су се едуковали, видјели су да у сирку нема микотоксина и да неће бити проблема с афлатоксином – каже Фодор.
Како каже, цијена сирка се у свијету формира зависно од кукуруза.
– Кукуруз је око 24 динара и прва трговања сирком су слична, али се тек очекује формирање и цијене кукуруза и сирка – објашњава Фодор.
Стручњаци кажу да је у Средњем Банату производња сирка све чешћа и то у сувом ратарењу.
– Током праћења регистровали смо појаву штеточина које су присутне у производњи кукуруза у нешто мањем или већем интензитету, те се сходно томе и предузимају мјере заштите. То су, прије свега, кукурузна пипа и ваши које значајно могу угрозити усјеве у вегетативном порасту. Сирак касније може бити угрожен од кукурузног пламенца и кукурузне совице – објашњава Снежана Парађеновић из ПИС РЦ Зрењанин.
Додаје да је праћење појаве болести и штеточина на нивоу епидемијских прагова и критичног броја, како би се благовремено усјеви заштитили.
Више од половине свјетске производње сирка је у Африци. Пета је најважнија житарица у свијету, послије кукуруза, пшенице, пиринча и јечма.
Више од 50 одсто свјетске производње је у Африци, али су тамо приноси ниски, просјечно око 1,2 тоне по хектару.
Највиши приноси постижу се у Европи, просјечно 4,5 тоне по хектару. У Америци је то 3,9 тона по хектару, у Аустралији 3,2, а у Азији 1,4 тоне по хектару.
– Бразил је у посљедње три године драстично повећао своје површине под сирком због проблема у производњи ГМО кукуруза и соје. У Индији ова култура заузима око 4,5 милиона хектара – каже дипломирани инжењер пољопривреде Мартин Јелић из "Лидеа" Србије.
У нашој земљи сирак се за сада гаји на мањим површинама.
– Проблем представља недовољно информација и предрасуде о његовом квалитету и то што га откупљивачи потцјењују. Дају му нижу цијену од реалне вриједности, иако је енергетски једнак кукурузу, има виши протеински удио и повољан однос аминокиселина. Посебно је важно што је безбједан у исхрани, без присутних микотоксина – објашњава Јелић.
Глобално, тражња за сирком расте. У Африци и Азији то је једна од основних житарица у исхрани људи.
– У развијеним земљама потражња је све већа у сектору глутен-фри производа и индустрији алкохолних пића. Кина је највећи свјетски увозник, док ЕУ биљежи стални раст интересовања и све већу потражњу за сирком из домаће, европске производње. Шпанија је највећи увозник у ЕУ – каже Јелић.
Произвођачи у Србији не мијењају лако навике, јер су традиционално везани за кукуруз, пшеницу, јечам, соју и сунцокрет.
Међутим, климатске промјене их приморавају да нешто предузму. Најчешће је то повећање површина под озимим културама.
Ипак, стручњаци кажу да то не може да буде трајно рјешење, између осталог и због поштовања плодореда.
Додају да сирак не треба да замијени производњу кукуруза у Србији, већ да је допуни.
– Кукуруз је и даље наша најзначајнија житарица и заузима водеће мјесто по посијаним површинама. Треба га гајити гдје искуствено имамо најмањи подбачај у роду у стресним годинама, као и на најбољим земљиштима која се наводњавају. Сирак треба сијати на ризичнијим теренима и у условима суше, гдје кукуруз тешко успијева. Тиме се обезбјеђује стабилна и сигурна производња, као и профитабилност газдинства – објашњава Јелић.
Највећи произвођачи сирка су САД, Нигерија, Судан, Етиопија и Индија, док у Европи предњачи Француска.
У региону се истиче Мађарска, која има развијен систем кооперације између произвођача и прерађивача.
Значајне површине биљеже и Италија, Румунија, Бугарска и Молдавија, гдје се користи и за производњу алкохола.
(РТС)
Друштво
1 ч0
Друштво
2 ч0
Друштво
4 ч0
Друштво
5 ч0
Најновије
Најчитаније
Тренутно на програму