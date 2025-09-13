Ускоро почиње берба кукуруза

Извор:
Берба кукуруза ускоро почиње, а ове године пољопривредници биљеже различите приносе. Суша која је погодила већи дио земље оставила је видљив траг – на сувим парцелама принос се креће од пет до шест тона по хектару. Тамо гдје је било наводњавања, ситуација је нешто боља – приноси досежу и до десет тона по хектару.
“Kукуруз је, сав је остао низак због јунске суше и имаћемо слаб принос што се тиче кукурузне силаже. Принос ће се кретати можда од 20 до 30 тона по хектару. Рекао сам, не вјерујем да ће имати више, осим ако је неко баш наводњавао", рекао је Дејан Симић, Грабик Илова.
„Суша је направила велики проблем. За пшеницу није, али за кукуруз, поврће и воће јесте. Воће готово да није родило, било је врло мало, врло слабо. Род кукуруза је, некако одржао.При крају је мало пало кише, па се кукуруз мало опоравио. Ипак, није добро прошао онај рани кукуруз – много парцела је погођено јаком сушом у јуну, док је растао. Није могао да опрашује и остао је без клипа. Овај каснији кукуруз опет, ко зна кад ће стићи, и он се намучио. Тако да је средина сјетве прошла најбоље – тај кукуруз је најбоље издржао", рекао је Милорад Ђуровић, Којчиновац.
Кукуруз је главни усјев многих домаћих произвођача, а берба је кључна за планирање залиха и продаје. Стручњаци савјетују да се берба обави у оптималном року како би се сачувао квалитет зрна.
„Суша учинила значајне посљедице у производњи кукуруза. Под А, под Б, овдје у атарима села Голо Брдо, је велико проширење и захвата нас то такозвано црвенило– те цикаде, тих одређених инсеката који, након пшенице, прелазе на кукуруз. Углавном, све површине које се налазе у непосредној близини кукуруза оболијевају и врло брзо сазријевају. Ако се кукуруз у било којој фази нађе под утицајем цикаде, он доживљава огроман шок. У року од наредних 7–10 дана, биљка угине буквално", рекао је Никола Алексић, Голо Брдо.
Пољопривредници завршавају припреме, из поља стижу прве процјене приноса, а сви пољопривредници прате како ће ова сушна година утицати на количине и цијене кукуруза.
