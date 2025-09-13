Logo
Глумица има нови хоби: Показала како проводи вријеме на селу

13.09.2025

18:38

Глумица има нови хоби: Показала како проводи вријеме на селу

Глумица Нина Јанковић се из врелог Београда склонила на салаш, те је на свом Инстаграму показала како ужива за све паре.

Глумица је прије извјесног времена показала како не бјежи од сеоских послова те се латила оруђа и скупљала сијено.

Глумица често путује са својом породицом а сада је са пратиоцима подијелила како има још један хоби у ком ужива.

Многи нису знали за то али Нина зна сјајно да се нашминка сама. Наиме, како је Нина често без шминке или је на себи има минимално, сада је показала да ужива кад се сама шминка, као и да јој је то хоби.

Нина Јанковић скупља сијено
Нина Јанковић скупља сијено

Похвале су стизале са свих страна, а глумица је објавила неколико снимака испред огледала.

Иначе, Нина Јанковић са супругом Матејом Дичићем, сином Вукашином и ћерком Иванком живи у елитном дијелу Београда, а слике стана често заврше на друштвеним мрежама.

Нина Јанковић не воли да превише експонира приватан живот, а на друштвеним мрежама је у неколико наврата подијелила приватне фотографије из породичног дома, те је многе занимало и како је некретнина сређена.

У стану преовлађују светле боје, а много је полица са књигама, као и мјеста за умјетничке и породичне фотографије.

(Телеграф.рс)

Nina Janković

