Logo
Large banner

Посљедње збогом: Срцепарајући снимак супруге Чарлија Кирка над његовим тијелом

13.09.2025

18:19

Коментари:

0
Посљедње збогом: Срцепарајући снимак супруге Чарлија Кирка над његовим тијелом
Фото: Instagram/mrserikakirk/screenshot

Ожалошћена удовица Чарлија Кирка поделила је низ потресних фотографија док плаче над ковчегом са тијелом свог убијеног супруга током интимног опроштаја од убијеног конзервативног активисте.

Ерика Кирк се види на снимку како њежно милује руку свог мужа и сједи поред његовог тијела, обученог у тамно одијело са црвеном краватом унутар лакираног дрвеног ковчега, преноси Дејли Мејл.

"О, волим те. Волим те. Волим те. Волим те. Бог те благословио", шапуће кроз пригушене јецаје, глас јој пуца док плаче над његовим тијелом.

илу-јутјуб-29082025

Наука и технологија

Јутјуб додао синхронизацију за све видео снимке

Звук њеног плача испуњава собу док јој дрхтави прсти држе његову беживотну руку у посљедњем чину оданости снимљеном пред очима њених 3,3 милиона пратилаца.

На другој слици се види леђима окренута камери, њена дуга плава коса пада преко рамена, док изгледа као да је срушена од туге док лежи пребачена преко ковчега свог мужа.

Иако се лице Чарлија Кирка не види на сликама, његово тијело је јасно присутно, његова непогрешива фигура лежи у ковчегу.

Сирови и језиви тренуци догодили су се само неколико сати након што је Ерика одржала пркосни јавни говор из студија свог покојног мужа, завјетујући се да ће наставити његову мисију и "никада неће дозволити да његово насљеђе умре".

Ерика је обећала да ће наставити политички покрет који је њен муж започео док је стајала поред празне столице коју је Чарли некада користио у свом студију, обраћајући се онлајн публици.

Током емотивног говора у којем је морала неколико пута да застане да би дошла до даха и обрисала сузе, позвала је Киркове сљедбенике да постану чланови цркве прије него што је дала завјет свом покојном мужу.

"Чарли, обећавам да никада нећу дозволити да твоје насљеђе умре, душо", рекла је и наставила:

"Обећавам да ћу учинити да Турнинг Поинт УСА буде највећа ствар коју је ова нација икада видјела".

Њени коментари су услиједили само неколико сати након што је човјек за кога се тврди да је пуцао и убио њеног мужа идентификован и ухапшен.

Носећи смарагдно зелену кошуљу и бели блејзер, Ерика Кирк је захвалила предсједнику Доналду Трампу и његовој породици на подршци након пуцњаве током свог отприлике 16-минутног говора.

"Господине предсједниче, мој муж вас је волио. И знао је да сте и ви њега вољели. Јесте. Ваше пријатељство је било невјероватно. Тако добро сте га подржавали, као што је и он вас подржавао", рекла је.

Такође је захвалила потпредсједнику Џеј Д. Венсу и његовој супрузи Уши што су га "довели кући".

Ерика је започела свој 15-минутни говор након што се помолила у тишини. Савладана емоцијама, захвалила се запосленима у компанији Турнинг Поинт УСА, коју је њен супруг суоснивач.

#Моје срце је са свим запосленима мог мужа који су изгубили пријатеља и ментора. Волоо је оно што је радио#, каже она.

Захвалила се органима реда и "првим реаговаоцима који су се херојски борили да спасу Чарлсов живот, и полицији која је храбро дјеловала како би осигурала да нема других жртава тог страшног поподнева".

Тајлер Робинсон-убица Чарлија Кирка

Свијет

Могао би бити стријељан: Трамп позвао да се Тајлеру Робинсону изрекне смртна казна

Чарли Киркова смрт се третира као политички атентат. Киркова фотографија могла се видјети на њеном подијуму, са натписом: "Нека Чарли буде примљен у милосрдне руке Исуса, нашег вољеног спаситеља".

"Чарли је рекао да ако се икада буде кандидовао за функцију, његов главни приоритет ће бити оживљавање америчке породице. То је био његов приоритет", рекла је Ерика Кирк.

"Чарли је волио живот. Волио је свој живот. Волио је Америку", додала је пре него што је описала неке од хобија свог мужа и његове омиљене спортске тимове.

(Телеграф.рс)

Подијели:

Тагови:

Чарли Кирк

sahrana

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Јутјуб платформа телефон

Наука и технологија

Јутјуб додао синхронизацију за све видео снимке

1 д

0
Искандер, руска ракета

Свијет

Паника због снимка: Русија распоредила моћни Искандер у срцу Европе?

1 д

0
Ко ради - тај и гријеши: Овај лапсус водитељке ће вас насмијати до суза

Сцена

Ко ради - тај и гријеши: Овај лапсус водитељке ће вас насмијати до суза

1 д

0
Милкица Миленковић, нестала жена

Србија

Нестала Милкица Миленковић: Отишла на пијацу и није се вратила кући

1 д

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

17

20

Ухапшен убица из Обреновца!

17

16

Израел не одустаје од ''Пјесме Евровизије'': Неколико земаља запријетило бојкотом

17

10

На сваком телефону су милиони клица, ево шта треба урадити

17

05

Василије Аџић је дао такву голчину да се Серија А огласила

17

04

Храбри полицајац спасио живот беби!

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner
Small banner