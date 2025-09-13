Ко ради - тај и гријеши: Овај лапсус водитељке ће вас насмијати до суза

13.09.2025
18:02
Како се приближава црногорски избор за Пјесму Евровизије 2026, пјевач и један од организатора овог такмичења, Данијел Алибабић, појавио се на једној телевизијској станици у Црној Гори, а дио емисије је постао виралан на друштвеним мрежама.
Наиме, црногорска водитељка је жељела да пита свог госта, пјевача Данијела Алибабића, ''шта вам прво падне на памет када помислите на Монтесонг“, али је дошло до грешке, па је реченица звучала овако: "Шта ти прво п*дне на памет када помислиш на Монтесонг"
Чим је направила овај лапсус, позната гошћа је почела да се смеје, а и она је реаговала на исти начин.
На Инстаграм профилу Podgorica Time Machine, гдје је објављен овај видео, ређали су се коментари: ''Дешава се. Она то тако лепо изводи до краја“, ''Водитељка је царица“, ''Слатка, ништа драстично“, ''Погодно“, ''Није рекла ништа лоше.“
Гост је и неке људе слатко насмијао својим начином смијеха, па кажу да се смије као познати анимирани лик Драгуљча, пише Блиц Жена.
