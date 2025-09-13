Швајцарске банке одбиле сваки трећи захтјев за кредит

Швајцарске банке биљеже рекордно висок проценат одбијених захтјева за потрошачке кредите од чак 35,5 одсто у 2024. години, објавио је данас портал Кредитферглајх који се позива на податке централног регистра кредитних информација.

У питању је значајан пораст у односу на претходну годину када је стопа одбијања износила 30,8 одсто, преноси портал Свисинфо.

Главни разлог одбијања су проблеми са солвентношћу клијената који подносиле захтјеве за кредит, додаје се у извјештају.

Укупна вриједност активних уговора о потрошачким кредитима примјетно је опала, што показује да строжа кредитна пракса већ има снажан утицај на тржиште.

Удио одбијених захтјева за потрошачке кредите је највећи у историји, а обим трансакција је у паду, тако да је тржиште у 2024. постало не само мање, већ и селективније, оцјенио је експерт портала Кредитферглајх, Јоахим Келмел.

(б92)