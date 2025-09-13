Logo
Large banner

Швајцарске банке одбиле сваки трећи захтјев за кредит

Извор:

Б92

13.09.2025

17:47

Коментари:

0
Швајцарске банке одбиле сваки трећи захтјев за кредит
Фото: Pixabay

Швајцарске банке биљеже рекордно висок проценат одбијених захтјева за потрошачке кредите од чак 35,5 одсто у 2024. години, објавио је данас портал Кредитферглајх који се позива на податке централног регистра кредитних информација.

У питању је значајан пораст у односу на претходну годину када је стопа одбијања износила 30,8 одсто, преноси портал Свисинфо.

Главни разлог одбијања су проблеми са солвентношћу клијената који подносиле захтјеве за кредит, додаје се у извјештају.

школа-учионица

Друштво

Изостанци забрињавајући! Родитељи све више избјегавају родитељске састанке

Укупна вриједност активних уговора о потрошачким кредитима примјетно је опала, што показује да строжа кредитна пракса већ има снажан утицај на тржиште.

Удио одбијених захтјева за потрошачке кредите је највећи у историји, а обим трансакција је у паду, тако да је тржиште у 2024. постало не само мање, већ и селективније, оцјенио је експерт портала Кредитферглајх, Јоахим Келмел.

(б92)

Подијели:

Тагови:

Швајцарска

кредит

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Бојан Томовић слао интимне фотографије Ханки Палдум

Сцена

Бојан Томовић слао интимне фотографије Ханки Палдум

1 д

0
Сателитски снимак руске базе код Минска

Свијет

Сателити снимили нешто забрињавајуће у мистериозној руској бази

1 д

1
Која су правила о смртној казни у Јути?

Свијет

Која су правила о смртној казни у Јути?

1 д

0
Снажан земљотрес погодио Грчку

Свијет

Снажан земљотрес погодио Грчку

1 д

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

17

05

Василије Аџић је дао такву голчину да се Серија А огласила

17

04

Храбри полицајац спасио живот беби!

16

54

Ђоковић: Биће тужно и емотивно кад напустим тенис

16

49

ФБИ: Пронађен кључни доказ у случају убиства Чарлија Кирка!

16

49

Драма траје у Србији: Убио мушкарца и запалио му куће, полиција преговара са убицом

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner
Small banner