Сателити снимили нешто забрињавајуће у мистериозној руској бази

Сателитски снимци откривају интензивну изградњу мистериозног војног комплекса у близини села Павловка, око 60 километара јужно од Минска, који би могао да постане кључна локација за распоређивање руског хиперсоничног оружја Орешник.
Стручњаци упозоравају да би база, која се налази у срцу Бјелорусије, могла значајно да ескалира тензије са НАТО, посебно због своје стратешке близине Пољској и потенцијала да циља Западну Европу.
Према сателитским снимцима, радови на бази су почели у јуну 2024. године и настављени су током прошле године. Комплекс покрива површину еквивалентну приближно 280 фудбалских терена и укључује 13 складишта муниције димензија 30 са 18 метара, заштићених високим зидовима, и три хангара дужине 300 метара. Поред тога, база садржи сложену мрежу приступних путева и касарни, што указује на припреме за значајне војне операције.
Иако је локација документована сателитским снимцима, бјелоруски медији нису извијестили о њеном постојању. База није означена на званичним мапама, а локално становништво очигледно није свјесно њене намјене.
Бјелоруски званичници су површно поменули "разминирање" подручја, али без икаквих детаља о војним активностима.
Војни аналитичари вјерују да би база могла бити намијењена за смјештај хиперсоничне балистичке ракете средњег домета Орешник, коју су руски државни медији назвали "револуционарном".
A secret military base the size of 280 football fields is being built in Belarus.— Anton Gerashchenko (@Gerashchenko_en) September 11, 2025
Construction near Pavlovka, south of Minsk, began in June 2024 and is now in an active phase, according to the “Schemes” project (Radio Free Europe/Radio Liberty).
The facility occupies the former… https://t.co/WGPTzkhBgb pic.twitter.com/y9E5auPnAP
Ракета, изведена из система РС-26 Рубеж, способна је да достигне брзину већу од 10 маха и да носи до шест бојевих глава, конвенционалних или нуклеарних, са дометом од 500 до 5.500 километара. Руски извори тврде да западни одбрамбени системи, попут Патриота или ТХААД-а, нису у стању да пресретну Орешник због његове брзине и маневарске способности.
Тестиран само једном, у "експерименталном" нападу на Украјину у новембру 2024. године, Орешник је показао потенцијал за брзо дејство.
Према руским тврдњама, ракета би могла да стигне до Лондона из Бјелорусије за само осам минута, а са нуклеарном бојевом главом могла би да развије температуре до 4.000 степени, са потпуним уништењем циљева.
Чак и без бојеве главе, њен домет јој омогућава да угрози цијелу Европу, укључујући Велику Британију, у року од 20 минута.
Пољски војни аналитичар Конрад Музика рекао је за Радио Либерти да база "вјероватно служи за складиштење стратешке опреме, можда Орешника или чак нуклеарног оружја". Историјски гледано, локација у близини Павловке била је дио совјетске војне инфраструктуре током Хладног рата, када је коришћена за складиштење ракета Р-12, Пионир и Топољ.
"Ово је идеална локација за такву сврху", додао је пензионисани фински обавјештајни официр Марко Еклунд, истичући да "не постоји логична алтернатива" за намјену базе, пише "Мирор".
Руски предсједник Владимир Путин је у децембру 2024. године објавио да ће Орешник бити распоређен у Бјелорусији до краја 2025. године, док је Лукашенко тврдио да ће ракете стизати "стизати сваког дана". Иако тренутно нема видљивих знакова распоређивања ракета, изградња базе сугерише интензивне припреме.
Вијест долази у вријеме појачаних тензија између Русије и НАТО-а. Пољске власти су недавно обориле дронове, за које тврде да су руски, а који су ушли у њихов ваздушни простор, што је премијер Доналд Туск назвао "невиђеним кршењем".
Туск је упозорио да је Пољска тренутно "најближа сукобу од Другог свјетског рата", док НАТО разматра одговор на растуће присуство Русије у Бјелорусији, преноси "Курир".
Војне вјежбе Запад-2025, заказане за период од 12. до 16. септембра, додатно појачавају забринутост. Русија и Бјелорусија планирају симулације нуклеарног напада, укључујући потенцијалну употребу Орешника, што се види као порука упозорења Западу.
Иако нема дефинитивне потврде да је база у Павловки искључиво за Орешник, њен обим, тајност и стратешка локација указују на озбиљне припреме.
Аналитичари упозоравају да би њен завршетак могао значајно промијенити равнотежу снага у региону, стављајући Европу под пријетњу брзе и тешко одбрањиве ескалације.
