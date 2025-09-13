Избола три партнера за три мјесеца

Извор:
Агенције
13.09.2025
17:26
Коментари:0
На Жупанијском суду у Загребу настављено је суђење 43-годишњој Тонки Ч, оптуженој да је током три мјесеца прошле године у свом стану у центру града ножем избола тројицу мушкараца.
Пред судом су говорили свједоци, откривајући низ детаља о њеном понашању и околностима које су претходиле нападима.
На рочишту је саслушана дизајнерка А.Д.Х. (40), која је изјавила да је Тонку упознала још 2017. године, када је била у истражном затвору због покушаја убиства.
Ауто-мото
Платићете казну ако ово немате у ауту
"Кад пије алкохол, као да ђаво уђе у њу", рекла је, додајући да су прекинуле дружење прије три године.
О Т.Ј, једној од жртава, рекла је:
"Сељачина, примитиван, врло непристојан и некултуран. Не цијени женски род".
Навела је и да јој је једном Тонка признала како јој је жао што га је убола.
Свједок С.П. (30) испричао је шта је видио кобног јутра када је дошло до трећег напада.
"Чула се галама па тишина. Колега је нашао мобилни и пешкир, а потом се жена појавила на прозору, рашчупана и дерала се. Послије 15 минута чуло се ударање. Дошла је полиција, а мушкарац је искочио кроз прозор и рекао: ‘Избола ме‘“, навео је С.П.
Ауто-мото
Платићете казну ако ово немате у ауту
Према ријечима његовог колеге, Тонка је хтјела још једном да убоде жртву, али је одустала када је схватила да је посматрају.
Возач А.К. (50) испричао је како је, на молбу бивше дјевојке, једном посјетио Тонкин стан, али је тада наишла полиција.
"Врата су била разваљена, печат отргнут. Све што смо узели полиција нам је одузела. На крају сам због тога био осуђен“, рекао је.
Додао је да је два мјесеца прије покушаја убиства био у њеном стану док је она радила у казину.
Тонка Ч. је, подсјећамо, оптужена да је тројици мушкараца нанијела укупно пет убода кухињским ножем. Хапшење је услиједило након инцидента 25. маја, када је 54-годишњи Т.Ј. крвав искочио кроз прозор приземног стана и полицији рекао да га је избола.
Свијет
Мадрид: Најмање 14 особа повријеђено у експлозији
Претходно је, у априлу, убола 44-годишњег Х.В. у стомак, а у фебруару 39-годишњег Д.Ј. у груди и руку.
"Без разлога ме убола. Сједио сам на кревету док ми је пријатељица стављала крпу на рану. Био сам у шоку“, рекао је Х.В. истражиоцима.
Д.Ј. је додао да је током шале добацио: "Хоћеш ли и мене пикнути?“, након чега га је заиста напала ножем.
Полиција је више пута интервенисала у стану у којем је често боравило више особа.
Оптужена је после последњег инцидента пребачена у болницу због видне растројености.
Тонка Ч. је већ била осуђена 2016. године због покушаја убиства једног од истих мушкараца и казну служила у Пожеги.
Према сазнањима, пати од психоорганског синдрома и има озбиљних проблема с алкохолом.
Здравље
1 д0
Свијет
1 д0
Сцена
2 д0
Наука и технологија
2 д0
Најновије
Најчитаније
Тренутно на програму