Која су правила о смртној казни у Јути?

13.09.2025
17:34
Коментари:0
Гувернер Јуте Спенсер Кокс рекао је да власти прикупљају све доказе које могу да ''траже смртну казну'' за Тајлера Робинсона, 22-годишњака за кога се верује да је одговоран за убиство Чарлија Кирка.
Закони о смртној казни разликују се међу 27 америчких држава које још увијек спроводе смртну казну. Према Информативном центру о смртној казни, Јута носи смртну казну за убиство са смрћу.
Свијет
Могао би бити стријељан: Трамп позвао да се Тајлеру Робинсону изрекне смртна казна
Јута је била прва држава која је поново увела смртну казну након што је та пракса поново уведена у Сједињеним Државама 1976. године. Гари Гилмор, осуђени убица, погубљен је стрељањем 1977. године, метода која је одобрена у само пет држава широм земље.
Од Гилмора, још шест људи је погубљено, укључујући Ронија Лија Гарднера, који је такође погубљен стрељањем 2010. године.
Свијет
Вјештачка интелигенција ометала потрагу за убицом Чарлија Кирка
Неки су се надали да ће се окончати пракса у Јути. Два бивша републиканска посланика који су раније подржавали смртну казну, посланик В. Лоури Сноу и сенатор Данијел Мекеј, предложили су закон 2022. године, али је приједлог одбијен за само један глас.
Посљедње погубљење било је погубљење осуђеног убице и силоватеља Таберона Хонија у августу 2024. године, прво у држави у последњих 14 година, преноси Индекс.хр.
Свијет
2 д0
Свијет
2 д0
Свијет
2 д0
Свијет
2 д0
Најновије
Најчитаније
Тренутно на програму
15:30
Крваво цвијеће С02 ЕП 182 (12+)
серијски програм
16:20
Вјежбајте са Лидијом
лајфстајл
16:30
Ко те шиша С01 ЕП 08 (Р, 12+)
серијски програм
16:50
Центар дана
инфотејнмент
18:20
Тајне музеја
емисија из културе
18:55
Маркетинг
маркетинг
19:00
АТВ вијести
информативни програм вијести