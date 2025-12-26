Дошао у болницу крвав, па испричао нестварну причу: Отели га, мучили, па му узели "порше"

Извор:
Телеграф
26.12.2025
09:29
Коментари:0
Београђанин Ј.П. (44) појавио се у болници у Новом Саду, тврдећи да је био жртва тортуре у једном стану у Београду.
Ипак, клупко ове мистерије тек треба да се одмота, јер жртва одбија кључну сарадњу са истражним органима.
Неколико минута након поноћи у четвртак, у болницу у Новом Саду јавио се Ј.П. са видном повредом руке у виду посјекотине.
Оно што је почело као рутинска љекарска интервенција, претворило се у полицијску истрагу након што је мушкарац изнио шокантне детаље о свом кретању у претходних 24 сата.
Према незваничним информацијама, Ј.П. је медицинском особљу и полицији испричао да су га тог дана пресрели и отели непознати мушкарци.
Како тврди, одведен је у један стан у Београду гдје су га везали и мучили.
Као главни мотив ове сурове акције, мушкарац је навео новчани дуг који има према нападачима.
Он је такође изјавио да су му отмичари након тортуре одузели скупоцјени аутомобил марке "порше", који је у његовом посједу био јер га је позајмио од пријатеља.
Иако је потврдио да зна зашто је нападнут, даља истрага наишла је на зид. Ј.П. је, упркос тврдњама о злостављању, одбио пуну сарадњу са полицијом.
"Мушкарац није желио да открије идентитет особа којима дугује новац, о ком износу је ријеч, нити је желио да прецизира локацију стана у Београду у којем је наводно држан против своје воље", наводи извор близак истрази.
Након указане љекарске помоћи, Ј.П. је пуштен на кућно лијечење јер је констатовано да је ријеч о лакшим тјелесним повредама. О цијелом догађају су обавијештене полицијске управе у Новом Саду и Београду, као и надлежно тужилаштво.
С обзиром на контрадикторност – да жртва пријављује тешка кривична дјела попут отмице и изнуде, а истовремено одбија да терети починиоце – полиција тренутно врши провјере како би се утврдило да ли се догађај заиста одиграо онако како је Ј.П. описао или је позадина приче другачија, пише "Телеграф".
