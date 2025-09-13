Бојан Томовић слао интимне фотографије Ханки Палдум

Извор:
Блиц
13.09.2025
17:43
Коментари:0
Ханка Палдум важи за једну од најљепших жена на нашим просторима.
Њена љепота осваја и дан-данас њене вршњаке, а сада је испливала информација да јој је млађи колега слао интимне слике, што је он и потврдио.
Ријеч је о Бојану Томовићу.
Свијет
Сателити снимили нешто забрињавајуће у мистериозној руској бази
Бојан Томовић и пјевачица нису незнанци, већ су прије неколико година и сарађивали. Они су снимили дует "Један је дом" и тако је почело њихово дружење и заједничка путовања кад су гостовали по разним емисијама широм Балкана, међутим мало ко је знао да је млађи колега шокирао Ханку, када јој је послао своје интимне фотографије.
Прво јој је изјавио љубав, а онда је отишао предалеко. Како извор каже, Ханку је овај потез шокирао.
Ханка га је тада одмах блокирала и ставила тачку на сарадњу са Томовићем који иначе важи за контроверзну особу.
Свијет
Која су правила о смртној казни у Јути?
"Бојан се заљубио у Ханку, почео је отворено да јој се удвара, чак се прича да јој је слао провокативне слике и означио је на статусу на друштвеним мрежама", испричао је неименовани извор, преноси "Блиц"..
Бојан има 43 године и иако је Ханка 20 година старија од њега биполарном пјевачу то није сметало јер каже да су га увијек привлачиле старије жене - рекао је извор, а пјевач је потврдио све.
"Јесте истина, шта ћу. Ханку волим, али блокирала ме је", рекао је Бојан за "Блиц".
Најновије
Најчитаније
16
49
16
49
16
46
16
42
16
41
Тренутно на програму