Logo
Large banner

Нестала Милкица Миленковић: Отишла на пијацу и није се вратила кући

Извор:

Телеграф

13.09.2025

18:01

Коментари:

0
Милкица Миленковић, нестала жена
Фото: Фејсбук

Милкици Миленковић (52) из Ћуприје изгубио се сваки траг у петак након што је отишла на пијацу и по резултате из лабораторије за своју мајку.

Како је за "Телеграф" потврдила њена рођака, Милкица Миленковић болује од депресије и анксиозности, а у тренутку нестанка на себи је имала розе мајицу и шарене панталоне од свиле.

Ilustracija-vuk-životinja

Свијет

Мајка чију дјевојчицу је напао вук: "Све се десило за 20 секунди, зграбила сам је..."

Висока је око 170 центиметара и ситније грађе. Живи са мајком која је сада очајна и моли све људе добре воље за помоћ.

Породица моли суграђане који живе у центру Ћуприје да провјере снимке својих надзорних камера од петка и да се свако ко је видио Милкицу или има било какву информацију о њој јави полицији на број 192 или најближој полицијској станици.

Подијели:

Тагови:

Нестанак

потрага

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Сандра Вергара, глумица и манекенка - сестра Софије Вергаре

Сцена

Заносна сестра Софије Вергаре се скинула и залудјела свијет

1 д

0
Снажни, мистериозни и врте вас око малог прста, ови знакови то могу

Занимљивости

Снажни, мистериозни и врте вас око малог прста, ови знакови то могу

1 д

0
Швајцарске банке одбиле сваки трећи захтјев за кредит

Економија

Швајцарске банке одбиле сваки трећи захтјев за кредит

1 д

0
Изостанци забрињавајући! Родитељи све више избјегавају родитељске састанке

Друштво

Изостанци забрињавајући! Родитељи све више избјегавају родитељске састанке

1 д

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

17

16

Израел не одустаје од ''Пјесме Евровизије'': Неколико земаља запријетило бојкотом

17

10

На сваком телефону су милиони клица, ево шта треба урадити

17

05

Василије Аџић је дао такву голчину да се Серија А огласила

17

04

Храбри полицајац спасио живот беби!

16

54

Ђоковић: Биће тужно и емотивно кад напустим тенис

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner
Small banner