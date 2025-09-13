Logo
Снажни, мистериозни и врте вас око малог прста, ови знакови то могу

Б92

13.09.2025

17:58

Снажни, мистериозни и врте вас око малог прста, ови знакови то могу
Фото: Pixabay

Привлачност није само ствар изгледа, већ и енергије, самопоуздања и начина на који особа оставља утисак на околину.

Неке жене једноставно зраче посебном харизмом и снагом која их издваја из гомиле. Према астрологији, управо се у ових пет хороскопских знакова рађају жене које се сматрају најпривлачнијима.

Лав

Жене Лавице воле да буду у центру пажње и знају како да засијају у свакој ситуацији. Њихова комбинација самопоуздања, стила и природне харизме чини их неодољивима.

Шкорпија

Припаднице овог знака посједују снажну и мистериозну енергију која привлачи људе попут магнета. Њихов интензиван поглед и самоувјерен став остављају снажан утисак гдје год да се појаве.

Вага

Сандра Вергара

Сцена

Заносна сестра Софије Вергаре се скинула и залудјела свијет

Жене рођене у знаку Ваге одишу грациозношћу и профињеношћу. Њихова љубазност и осјећај за естетику привлаче пажњу и освајају симпатије околине.

Бик

Припаднице овог хороскопског знака зраче сензуалношћу и природном љепотом. Њихова смиреност и стабилност дају им посебан шарм који се ријетко заборавља.

Рибе

Жене Рибе освајају својом њежношћу и емотивном дубином. Њихова топлина и романтична природа чине их изузетно привлачнима у очима других.

(б92)

Хороскоп

