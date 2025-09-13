Logo
Large banner

Јутјуб додао синхронизацију за све видео снимке

13.09.2025

18:11

Коментари:

0
Јутјуб платформа телефон
Фото: freestocks.org/Pexels

Америчка платформа Јутјуб покренула је функцију додавања синхронизације у видео-снимке, тако да милиони креатора садржаја сада могу да допру до шире публике.

Постепено увођење функције широм свијета, која је покренута након двогодишњег пилот-пројекта, очекује се у наредним недјељама, преноси Tech Crunch.

Прије двије године су ову опцију могли да користе само одабрани креатори међу којима су били популарни кувар Џејми Оливер и промотер науке Марк Робер.

Искандер

Свијет

Паника због снимка: Русија распоредила моћни Искандер у срцу Европе?

У почетку су креатори морали да користе треће стране за синхронизацију, док Јутјуб није представио алат на бази вјештачке интелигенције за аутоматску синхронизацију заснован на Гугл Џеминај технологији, који опонаша тон и емоције креатора.

Ilustracija-vuk-životinja

Свијет

Мајка чију дјевојчицу је напао вук: "Све се десило за 20 секунди, зграбила сам је..."

Просјечно, креатори који су додали аудио-записе на више језика биљежили су пораст гледаности за више од 25 одсто изван примарног језика видео-снимка. Јутјуб канал Џејмија Оливера је чак утростручио број прегледа након увођења ове опције, подсјећа технолошки портал.

Подијели:

Таг:

Jutjub

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Искандер, руска ракета

Свијет

Паника због снимка: Русија распоредила моћни Искандер у срцу Европе?

1 д

0
Ко ради - тај и гријеши: Овај лапсус водитељке ће вас насмијати до суза

Сцена

Ко ради - тај и гријеши: Овај лапсус водитељке ће вас насмијати до суза

1 д

0
Милкица Миленковић, нестала жена

Србија

Нестала Милкица Миленковић: Отишла на пијацу и није се вратила кући

1 д

0
Снажни, мистериозни и врте вас око малог прста, ови знакови то могу

Занимљивости

Снажни, мистериозни и врте вас око малог прста, ови знакови то могу

1 д

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

16

49

ФБИ: Пронађен кључни доказ у случају убиства Чарлија Кирка!

16

49

Драма траје у Србији: Убио мушкарца и запалио му куће, полиција преговара са убицом

16

46

Кошарац: Срби имају право на једну јединствену државу на Балкану

16

42

Познати водитељ Такер Карлсон о убиству Чарлија Кирка: ''Потребан нам је ред, немамо га''

16

41

ФСС се огласио због Пиксија

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner
Small banner