Експлицитне сцене Анђелине Џоли и данас распамећују фанове

Извор:
Агенције
13.09.2025
18:24
Коментари:0
Експлицитне сцене између Анђелине Џоли и Антонија Бандераса у филму "Први гријех" из 2001. године шокирао је и запалио тадашњу јавност.
Филм "Први гријех" био је један од оних филмова који су заувијек обележили каријеру Анђелине Џоли. Овај еротски трилер одвео је гледаоце на Кубу с краја 19. вијека, гдје је Џоли тумачила фаталну и обмањујућу супругу Бони Касл.
Свијет
Паника због снимка: Русија распоредила моћни Искандер у срцу Европе?
Публика је била очарана њеном улогом - заводљивом, опасном и неодољивом женом која крије мрачне тајне.
Међутим, оно што је највише подигло прашину и о чему се највише говорило биле су експлицитне сцене између Бони и њеног мужа Луиса Варгаса, којег је маестрално одиграо Антонио Бандерас.
Њихови врели кадрови остали су урезани у сјећање милиона гледалаца широм свијета. Хемија између Џоли и Бандераса била је толико јака да су многи вјеровали да се страст са платна пренијела и у стварни живот.
Публика је била подијељена - док су једни тврдили да је филм отишао предалеко, други су сматрали да је управо та сирова страст оно што га чини незаборавним.
Сцена
Заносна сестра Софије Вергаре се скинула и залудјела свијет
Како су изгледале експлицитне сцене Анђелине Џоли и Антонија Бандераса, које и данас распамећују фанове, можете погледати у галерији на крају текста.
Занимљивости
1 д0
Сцена
1 д0
Сцена
1 д0
Свијет
1 д1
Најновије
Најчитаније
16
49
16
49
16
46
16
42
16
41
Тренутно на програму