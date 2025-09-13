Logo
Експлицитне сцене Анђелине Џоли и данас распамећују фанове

Извор:

Агенције

13.09.2025

18:24

Експлицитне сцене између Анђелине Џоли и Антонија Бандераса у филму "Први гријех" из 2001. године шокирао је и запалио тадашњу јавност.

Филм "Први гријех" био је један од оних филмова који су заувијек обележили каријеру Анђелине Џоли. Овај еротски трилер одвео је гледаоце на Кубу с краја 19. вијека, гдје је Џоли тумачила фаталну и обмањујућу супругу Бони Касл.

Искандер

Публика је била очарана њеном улогом - заводљивом, опасном и неодољивом женом која крије мрачне тајне.

Међутим, оно што је највише подигло прашину и о чему се највише говорило биле су експлицитне сцене између Бони и њеног мужа Луиса Варгаса, којег је маестрално одиграо Антонио Бандерас.

Њихови врели кадрови остали су урезани у сјећање милиона гледалаца широм свијета. Хемија између Џоли и Бандераса била је толико јака да су многи вјеровали да се страст са платна пренијела и у стварни живот.

Публика је била подијељена - док су једни тврдили да је филм отишао предалеко, други су сматрали да је управо та сирова страст оно што га чини незаборавним.

Како су изгледале експлицитне сцене Анђелине Џоли и Антонија Бандераса, које и данас распамећују фанове, можете погледати у галерији на крају текста.

Џоли и Бандерас

Тагови:

Anđelina Džoli

Antonio Banderas

