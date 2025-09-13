Logo
Large banner

Хрватска проводи највећу војну вјежбу у посљедњих 7 година

13.09.2025

18:48

Коментари:

0
Хрватска проводи највећу војну вјежбу у посљедњих 7 година
Фото: Youtube/Ministarstvo obrane R. Hrvatske/screenshot

Седмодневна војна вјежба Оружаних снага РХ - Борбена моћ 25, проводи се у копненој и ваздушној домени војног полигона "Еуген Кватерник" код Слуња те на поморском војном полигону Жирје.

Како је извијестило Министарство одбране Републике Хрватске (МОРХ), то је од 2018. године највећа заједничка војна вјежба, почела је 12. септембра и трајаће до 19. септембра.

Синхронизацијом борбеног дјеловања копнених, поморских и ваздушних средстава показаће се увјежбаност припадника Хрватске војске и маневарско-борбене способности технике за извршење темељне мисије Оружаних снага Републике Хрватске, пише Кликс.

Нина Јанковић

Сцена

Глумица има нови хоби: Показала како проводи вријеме на селу

Свеобухватни процес војног планирања кулминираће 17. септембра на војном полигону “Еуген Кватерник” демонстрацијом способности маневра и борбене моћи свих новонабављених система уведених у оперативну употребу у посљедњих годину дана, навели су из МОРХ.

Подијели:

Тагови:

Хрватска

vojna vježba

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Srce, srčane bolesti

Здравље

Ново откриће о срчаном удару руши досадашње теорије о главном кривцу

1 д

0
Експлицитне сцене Анђелине Џоли и данас распамећују фанове

Сцена

Експлицитне сцене Анђелине Џоли и данас распамећују фанове

1 д

0
Посљедње збогом: Срцепарајући снимак супруге Чарлија Кирка над његовим тијелом

Свијет

Посљедње збогом: Срцепарајући снимак супруге Чарлија Кирка над његовим тијелом

1 д

0
Јутјуб платформа телефон

Наука и технологија

Јутјуб додао синхронизацију за све видео снимке

1 д

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

17

05

Василије Аџић је дао такву голчину да се Серија А огласила

17

04

Храбри полицајац спасио живот беби!

16

54

Ђоковић: Биће тужно и емотивно кад напустим тенис

16

49

ФБИ: Пронађен кључни доказ у случају убиства Чарлија Кирка!

16

49

Драма траје у Србији: Убио мушкарца и запалио му куће, полиција преговара са убицом

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner
Small banner