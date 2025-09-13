Хрватска проводи највећу војну вјежбу у посљедњих 7 година

13.09.2025
Седмодневна војна вјежба Оружаних снага РХ - Борбена моћ 25, проводи се у копненој и ваздушној домени војног полигона "Еуген Кватерник" код Слуња те на поморском војном полигону Жирје.
Како је извијестило Министарство одбране Републике Хрватске (МОРХ), то је од 2018. године највећа заједничка војна вјежба, почела је 12. септембра и трајаће до 19. септембра.
Синхронизацијом борбеног дјеловања копнених, поморских и ваздушних средстава показаће се увјежбаност припадника Хрватске војске и маневарско-борбене способности технике за извршење темељне мисије Оружаних снага Републике Хрватске, пише Кликс.
Свеобухватни процес војног планирања кулминираће 17. септембра на војном полигону “Еуген Кватерник” демонстрацијом способности маневра и борбене моћи свих новонабављених система уведених у оперативну употребу у посљедњих годину дана, навели су из МОРХ.
