У овој општини у БиХ одржаће се прво вјенчање након 30 година

Готово невјероватно звучи информација да ће матичар једне општине у БиХ први пут од њеног формирања обавити чин вјенчања.
То ће се концем овог мјесеца догодити у Источном Мостару, најмањој општини у БиХ, након Источног Дрвара.
– Да, то је тачно, након 30 година имаћемо прво вјенчање. Младожења је одавде, из села Јанковина, а млада је из Невесиња. Он је изразио жељу да се црквено вјенча на Зијемљима и то је мени било симпатично и, наравно, драго, па сам предложио да се и општинско вјенчање ту обави, али и да ми то подржимо – казао је за Дневни аваз Божо Сјеран, начелник Источног Мостара.
Статус општине, која припада Републици Српској, добили су Дејтонским споразумом, а чине је три села, међусобно удаљена 50-ак километара и бројни засеоци Днопоље, Гладно поље, Ханско поље, Јанковина, Кушићи, Миљановићи, Падежине, Ранчићи и Шарица.
У њима се једва „набере“ 200-тињак мјештана, углавном, старијих. Тако и младожења, како рече Сјеран, не живи ту, али живе његови родитељи.
– Момак је скоро сваки дан ту. Жао ми је што раније нисмо имали вјенчања, наши млади се вјенчавају или у Мостару или у Невесињу. Ту су и свадбени салони, па је и економичније. Али, вјерујем да ће од сада бити њих који ће баш овдје склапати брак. Припремили смо за све њих и финансијску подршку од 1.000 КМ, док смо за оне који имају више од 35 година када ступе у брак планирали износ од 3.000 КМ. И друге општине потичу то, па што не бисмо и ми – наводи Сјеран.
Иако имају и субвенције за рођење дјетета, као и за трошкове пријевоза, њихов матичар током прошле године није уписао ниједно дијете у књигу рођених.
– Нажалост, већина наших младих живи ван Источног Мостара, односно с пребивалиштем, углавном, у Невесињу или Мостару, па када им се роди дијете, ту га и уписују – објашњава Сјеран.
