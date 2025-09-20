Logo

У овој општини у БиХ одржаће се прво вјенчање након 30 година

20.09.2025

14:20

Коментари:

0
У овој општини у БиХ одржаће се прво вјенчање након 30 година
Фото: Pexells

Готово невјероватно звучи информација да ће матичар једне општине у БиХ први пут од њеног формирања обавити чин вјенчања.

То ће се концем овог мјесеца догодити у Источном Мостару, најмањој општини у БиХ, након Источног Дрвара.

– Да, то је тачно, након 30 година имаћемо прво вјенчање. Младожења је одавде, из села Јанковина, а млада је из Невесиња. Он је изразио жељу да се црквено вјенча на Зијемљима и то је мени било симпатично и, наравно, драго, па сам предложио да се и општинско вјенчање ту обави, али и да ми то подржимо – казао је за Дневни аваз Божо Сјеран, начелник Источног Мостара.

Бројни засеоци

Статус општине, која припада Републици Српској, добили су Дејтонским споразумом, а чине је три села, међусобно удаљена 50-ак километара и бројни засеоци Днопоље, Гладно поље, Ханско поље, Јанковина, Кушићи, Миљановићи, Падежине, Ранчићи и Шарица.

У њима се једва „набере“ 200-тињак мјештана, углавном, старијих. Тако и младожења, како рече Сјеран, не живи ту, али живе његови родитељи.

– Момак је скоро сваки дан ту. Жао ми је што раније нисмо имали вјенчања, наши млади се вјенчавају или у Мостару или у Невесињу. Ту су и свадбени салони, па је и економичније. Али, вјерујем да ће од сада бити њих који ће баш овд‌је склапати брак. Припремили смо за све њих и финансијску подршку од 1.000 КМ, док смо за оне који имају више од 35 година када ступе у брак планирали износ од 3.000 КМ. И друге општине потичу то, па што не бисмо и ми – наводи Сјеран.

Иако имају и субвенције за рођење д‌јетета, као и за трошкове пријевоза, њихов матичар током прошле године није уписао ниједно дијете у књигу рођених.

– Нажалост, већина наших младих живи ван Источног Мостара, односно с пребивалиштем, углавном, у Невесињу или Мостару, па када им се роди дијете, ту га и уписују – објашњава Сјеран.

Мед

Србија

У Србији прошле године произведено скоро 15.000 тона меда

Подијели:

Тагови:

вјенчање

Источни Мостар

Коментари (0)
Large banner

Више из рубрике

Министарство упозорава: Казне за грађење без дозвола до 30.000 марака

Друштво

Министарство упозорава: Казне за грађење без дозвола до 30.000 марака

2 ч

0
Crkva, pravoslavlje, ikone, SPC

Друштво

Да ли се сутра на Малу Госпојину пости? Трпеза треба да вам изгледа тачно овако

4 ч

0
У Европи велика потражња за гљивама: Откупљивачи плаћају и до 25 марака

Друштво

У Европи велика потражња за гљивама: Откупљивачи плаћају и до 25 марака

5 ч

0
Na fotografiji je prikazan pelet

Друштво

У сусрет сезони гријања: Ево како ћете препознати квалитетан пелет

5 ч

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

15

41

Минић: Србија показала да је значајна војна сила

15

33

Ена Попов провокативном фотографијом залудила мушкарце

15

28

Вилагош остала без медаље!

15

25

Цвијановић: Србија направила огроман искорак у области одбране

15

23

"Више пута ми се враћала болест": Мира Шкорић отворено о борби са раком

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner
Small banner